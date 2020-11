Podle organizátorů se v posledních týdnech a měsících stupňují pokusy o omezení nezávislosti České televize. ČT a její redaktoři podle nich čelí bezprecedentním útokům ze strany nejvyšších ústavních činitelů i politických představitelů z extrémní části politického spektra.

"Do Rady ČT při poslední volbě jejích členů Poslaneckou sněmovnou byla dosazena řada osob, jejichž jedinou kvalifikací je bezmezná loajalita k politikům a stranám, které se nikterak netají svou nevraživostí vůči médiím veřejné služby i potřebě zachování nezávislosti médií na politické moci," uvedl senátor David Smoljak (STAN).

Na autech byly české vlajky i hesla. Účastníci nesli transparenty: "Veřejnoprávní média teď: vyvážená žurnalistika, dozor nad politiky", "ČT nedáme", "Morava brání Českou televizi" nebo "Masaryk naši demokratickou republiku přivedl na svět, tihle ji pohřbívají" s karikaturami premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana.

Smoljak chce téma otevřít v senátu

Smoljak zmínil poslední krok rady, kterým bylo minulý týden odvolání dozorčí komise bez udání konkrétního důvodu v době, kdy má rada schvalovat rozpočet ČT na příští rok. Dozorčí komise je poradní orgán rady. Podle Smoljaka se tak zřejmě stalo v rozporu se zákonem. Téma chce tento týden ve čtvrtek otevřít V senátu, který by měl k situaci přijmout usnesení.

Místopředseda rady Pavel Matocha na internetu uvedl, že k odvolání dozorčí komise vedla dlouhodobá nespokojenost rady s její prací. Vrcholem měl být její postup při posuzování koupě pozemku pod částí budovy ostravského studia ČT za vyšší cenu, než byl posudek, bez příslušné ekonomické analýzy.

"Rada ČT kromě taxativně vyjmenovaných okolností, kdy má povinnost člena dozorčí komise odvolat, má právo členy DK i tuto komisi jako celek odvolat kdykoli i bez uvedení důvodů, stejně jako třeba ministr může kdykoliv vyměnit členy svého sboru poradců, pokud k nim ztratí důvěru," uvedl. Pro odvolání hlasovalo deset z 13 přítomných členů rady.

Šikana vedení a útoky na redaktory

Někteří radní podle organizátorů účelově šikanují vedení ČT a prosazují rozhodnutí, která jsou pro fungování této instituce destruktivní. Opakovaně útočí na nepohodlné redaktory, množí se pokusy ovlivňovat obsah vysílání a personální politiku. "Obáváme se, že pokusy o destrukci současných struktur ČT a její následné ovládnutí budou dále pokračovat," uvedli v prohlášení.

"Chceme důrazně apelovat na členy rady, aby se zdrželi šikany vůči vedení ČT. Hlavní vzkaz by měl být, že pokud tyto kroky budou pokračovat, tak to bude signál k daleko rozsáhlejším protestům, než byla tato demonstrace," uvedl na závěr akce zástupce iniciativy Vraťte nám stát! Václav Němec. Na facebookovém profilu iniciativy by se dnes měla objevit podpisová akce na podporu ČT.

Organizátoři umístili před hlavní budovu České televize symbolický pomník veřejnoprávní instituce.