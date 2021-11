A že se jí lidé pořád bojí, potvrdila Ester Valová. „Jsem ráda, že jste článek o nepřizpůsobivé rodině zveřejnili. Pevně věřím, že i nadále budete tuto situaci sledovat. Mnoha lidem nahánějí strach, zejména starším a dětem,“ napsala do redakce.

Špatné zkušenosti má s těmito usedlíky například paní Veronika. „Naše děti se jich bojí. Jsou neuvěřitelně agresivní a vulgární. Žebrají na náměstí a když jim nedáte peníze, pokřikují na vás: Chcípni,“ povzdechla si žena, která si nepřála uvést celé jméno s ohledem na děti a možnou pomstu.

Radnice o problémech ví, ale řešení není jednoduché. „Víme od našich obyvatel, že jim ta rodina poškodila plot, že vstupuje na jejich pozemek. Dochází ke krádežím, nevhodnému nebo agresivnímu chování,“ potvrdil místostarosta Jiří Brož.

Nevhodně se chovají nejen dospělí, ale i děti, kterých má rodina asi osm. „V případě problémů s nezletilými má město i policie jedinou možnost: předat podklady na úsek sociálně právní ochrany dětí v Havlíčkově Brodě. Od něj může vzejít alespoň nějaké řešení,“ konstatoval místostarosta.

Jak vysvětlil, přímé kontaktování sociální pracovnice se jeví jako více účinné. „Lépe volat alespoň město, než o problému mlčet a lokalitě se vyhýbat. Nebo psát na facebook vzkazy starostovi ve stylu, ať si problémovou rodinu nastěhuje domů,“ poznamenal.

Svázané ruce

Starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký má v tomto případě svázané ruce. „Rodina žije v domě, který má soukromého vlastníka. Takže jsme přišli o možnost dohody na dodržování pravidel. Díky bohatým dávkám na bydlení se pořád najdou majitelé, kteří pronajmou byty i takovým problémovým lidem,“ upřesnil.

Nepřizpůsobivá rodina neobtěžuje obyvatele Jeníkova jen v centru, ale zabrala i nové dětské hřiště. „Tady se problémy soužití s nepřizpůsobivou rodinou ještě více ukázaly. Konflikty byly již dříve, ale omezovaly se spíše do obchodů a jejich okolí. Covid a kamerový systém v areálu základní školy přiměly nepřizpůsobivé k přesunu na tržiště,“ popsal problém místostarosta Brož.

Romských rodin je v Jeníkově několik, ale takové problémy s nimi podle Brože nejsou. Divoká rodina se do Jeníkova přistěhovala z Čáslavska.

Do lokality tržiště a okolí nechá radnice zavést další kamery. „Kamerový systém řešíme. Jenže to potrvá delší dobu. Lokalita je na sledování poměrně složitá. Není to lehké ani z úředního hlediska,“ upozornil místostarosta. Město totiž nemá městskou policii ani zvláštního pracovníka, který by kamery aktivně sledoval. „Záznam se pouze ukládá. V případě potřeby můžeme inkriminovaný moment dohledat a předat příslušným orgánům,“ doplnil.