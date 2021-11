Všichni prodejci uhlí vám potvrdí, že zdražili. „Na jaře stál metrák černého ořechu, klasiky, kterou lidé berou nejčastěji, 450 korun. Teď už ho prodáváme za 670 korun,“ řekl Deníku vedoucí provozovny Kalman Trade v areálu bývalého dolu Žofie v Orlové.

Zvýšení ceny nejběžnějšího druhu energetického uhlí je prakticky u všech prodejců zhruba stejné. „Černá kostka stála na konci září 540 korun, teď necelých 800 korun. Zdražil také koks z 800 korun na rovnou tisícovku,“ řekla Janeta Cendelínová z firmy Dřevo-uhlí J+s, s. r. o. z Kujav na Novojičínsku.

S nákupem uhlí není radno otálet

Okamžitě ale dodala, že ve vyšších cenách se odráží nejen samotné zvýšení ceny, ale také nedostatek té které komodity, a také vyšší cena pohonných hmot, což zase prodražuje dopravu. Uhlí, které v kujavském skladu prodávají, nakupují v Rusku, vozí se do Polska, kde se třídí a dováží se do Česka. Nedostatek je prý i hnědého uhlí z Česka, ale jeho zdražení prý není tak markantní.

Na neustále rostoucí ceny uhlí upozorňují prodejci zákazníky i na svých webových stránkách. Například Uhelné sklady Ostrava, které mají provozovny po celém kraji, a mimo jiné také v Havířově, se z nich dozví, že od ledna 2021 vzrostla cena energetického uhlí na největší evropské burze z 62 amerických dolarů na 275 USD. „Dle některých prognóz může stoupnout cena až na 350 USD za tunu. Opravdu nepodceňujte nákup ani při jíž tak vysokých cenách,“ píše se na stránkách Uhelných skladů Ostrava, kde se zákazníci také dočtou, že tato firma má všechny druhy uhlí skladem.

Nepomohou si ani lidé, kteří se pro uhlí vydají do Polska. Tam údajně energetické uhlí není k dostání vůbec. „Poláci jezdí pro uhlí a koks k nám. Říkají, že u nich není k dostání. My jsme ale vyprodaní,“ řekla vedoucí provozovny Bohemia Coal v Třinci. Nejžádanější druh uhlí prodávají za 800 korun za metrák, ještě před dvěma měsíci stál 450 korun.

Palivového dřeva je málo

Pokud jde o ceny, situace u palivového dříví je o něco lepší. Problém však je s dodacími lhůtami a nedostatek je měkkého dřeva. „Palivové dřevo je oproti jaru dražší o10 až 15 procent. To stál kubík stál 1000, nyní stojí 1400 korun. Ale zřejmě dále poroste,“ říká Janeta Cendelínová z kujavské firmy Dřevo-uhlí J+s.

„I dopravci nám říkají, že je obrovský hlad po dřevu. Mnozí mají sklady prázdné a vypadá to, že dřevo ještě nějakou dobu nebude,“ říká Cendelínová a dodává, že zásoby dřeva v Moravskoslezském kraji navíc skupují Poláci.

„Nechápu, co se děje. Bříza a smrkové dřevo není, to berou na výrobu palet. Bukové podražilo z 1300 a 1450 korun za metrák. Co máme, lidi hned berou, do Česka vozíme zakázky třikrát čtyřikrát denně,“ říká vedoucí provozovny firmy Łamacz, drewo kominkowe z polského Těšína. Spoustu zakázek prý mají i ze Slovenska.

Majitel firmy TOP DŘEVO Ostrava Tomáš Kukučka potvrdil, že palivové dříví zdražilo, ale pořád je to prý pakatel proti tomu, co lidé zaplatí za elektřinu, uhlí nebo plyn. „Kdo topí dřevem, spálí tři čtyři kubíky na zimu, takže zaplatí asi o dva a půl až tři tisíce korun více. To není tak hrozné,“ říká Kukučka.

Podle něj je nedostatek dřeva proto, že dodavatelé spekulativně uzavřeli sklady a čekají co bude příští rok. „Není to o ceně, ale kdo má, kdo nemá dřevo. Záleží na firmách, od kterých berete. Když je akce a vytížené auto, můžete mít cenu nižší,“ říká Kukučka.

Dlouhé dodací lhůty

Nad současnou situací na trhu se dřevem žasne i Petr Bolatzký, který prodává palivové dřevo ve Velkých Hošticích na Opavsku. „Tolik objednávek a tak dlouhé dodací lhůty jako v těchto týdnech, to nepamatuju,“ říká Petr Bolatzký.

Lesy ČR slovy mluvčí Evy Jouklové nabízí palivové dříví samovýrobcům, jde tedy o vlastní pokácení a odvoz, nebo prodávají již vyrobené dřevo ze skladů.

„Od druhého pololetí 2021 jsme zvýšili cenu o několik desetikorun. Cena závisí na více faktorech, ovlivňuje a bude ji ovlivňovat obava z dalšího zdražování energií a fosilních paliv, a tím rostoucí poptávka po palivovém dříví. Palivového dříví máme v souvislosti s doznívající kalamitou a v porovnání s předchozími kalamitními lety méně, ale stále dostatek. Přesto doporučujeme neponechat objednávku na poslední chvíli. Největší zásoby máme ve smrkovém dříví, minimální pak u dřevin, jako je jedle, vejmutovka, topol, modřín, javor a lípa,“ řekla mluvčí státního podniku Lesy České republiky Eva Jouklová.