Doktorka Magdalena Uvírová je šéfkou ostravské CGB laboratoře, která od začátku dubna provádí testování vzorků na přítomnost viru COVID 19 metodou PCR. Laboratoř spolupracuje mimo jiné s Nemocnicí Karviná Ráj nebo s Doly OKD. Několik dní dnem i nocí tak vyšetřovali zaměstnanci laboratoře například i vzorky karvinských horníků. V rozhovoru jsme si s ní povídali i o jejich nervozitě při čekání na výsledky, ale řeč přišla i na to, jak dlouho dnes vyšetření vzorků trvá a na koho se mají lidé kvůli výsledkům vlastně obracet.

Paní doktorko, kolik vyšetření vaše laboratoř už provedla?

Vzorky na přítomnost viru SARS-CoV-2 vyšetřujeme v laboratoři od začátku dubna. Od té doby jsme provedli přes devět tisíc vyšetření. Aktuálně zvládáme vyšetřit asi 200 vzorků denně.

Vašim partnerem je mimo jiné také Nemocnice Karviná Ráj nebo Doly OKD. Právě doly musely nechat otestovat přes tři tisíce horníků. Jak jste zvládli vyšetřit během krátké doby takové množství lidí?

CGB laboratoř nebyla jedinou laboratoří, která vzorky vyšetřovala. Na severní Moravě vyšetřuje vzorky několik velkých laboratoří, mezi které krajská hygiena v případě vzniku lokálního ohniska vzorky kapacitně rozdělí. Šlo tak o spolupráci několika institucí. Hlavní roli v tomto případě tedy sehrála zmíněná Krajská hygienická stanice Ostrava, která toto testování nařídila. Laicky bych to vysvětlila tak, že si u nás vyšetření vzorků krajská hygiena vlastně objednala, podobně jako u ostatních laboratoří. My jsme obdrželi vzorky, které zaměstnancům OKD odebrali zdravotníci ze záchranky, vyšetřili jsme je a následně jsme výsledky předali Krajské hygienické stanici Ostrava.

To znamená, že se výsledky z vyšetření lidé nedozvědí přímo od vás jako od laboratoře?

Ne, takto to nefunguje. Jednak nejsme odběrovým místem, nemáme tedy kontakt s pacienty a vzorky se k nám pouze přivážejí a také nemáme zatím kapacity ani žádný elektronický systém, prostřednictvím kterého bychom mohli lidi o výsledku vyšetření informovat. Navíc v případě, že je vzorek pozitivní, to znamená, že potvrdí přítomnost viru COVID19 v těle, je informovanost testovaných osob plně v kompetenci Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Jak to tedy funguje, kdo by měl výsledek vyšetření pacientovi sdělit?

Měla by to být primárně krajská hygienická stanice, která je našim partnerem, případně odběrové místo nebo nemocnice, kde vzorky pacientovi odebrali nebo zaměstnavatel. Záleží na tom, kdo si u nás testování objedná. Krajské hygieně však předáváme výsledky analýzy odebraných vzorků vždy, dokonce několikrát denně v zabezpečené elektronické formě. Například nedávno jsme testovali na základě epidemiologického šetření ostravské krajské hygienické stanice pacienty i zaměstnance ostravského Sanatoria JIH. Všichni měli negativní výsledek. Udělali jsme zhruba 100 vyšetření a výsledky jsme pak předali hygieně i vedení sanatoria, které taktéž s krajskou hygienou komunikovalo.. Není v našich silách informovat zvlášť každého zaměstnance nebo pacienta.

Zdroj: Archiv

Jak dlouho dnes vyšetření vzorků trvá?

Aktuálně jsme schopni dodat výsledky vyšetření v časovém horizontu od dvou do čtyřiadvaceti hodin. Ve výjimečných případech do 48 hodin.

Jak je tedy možné, že někteří lidé čekají na výsledky i několik dní? Nedávno se kvůli tomu i na bedra laboratoří snesla velká kritika.

Nemohu hovořit za všechny laboratoře, které vzorky analyzují, ale za CGB laboratoř mohu veřejně deklarovat, že poskytujeme výsledky opravdu maximálně do dvou dní. Našim úkolem je vyšetřit vzorky a poskytnout co nejrychleji klientům výsledky. A těmi klienty jsou, s výjimkou samoplátců, buď krajská hygienická stanice, nemocnice nebo odběrové místo. Díky zpětné vazbě ať už karvinské nemocnice, ostravského sanatoria nebo EUC Kliniky Ostrava vím, že si naši klienti spolupráci velmi pochvalují.

Ale předpokládám, že si k vám pacienti s žádosti o sdělení výsledků asi volají…

Ano, bohužel volají. A zejména v případě horníků to byly někdy velmi nepříjemné telefonáty. Rozumíme jejich nervozitě, ale musím říct, že to bylo velmi nepříjemné, když musely naše laborantky čelit útočným telefonátům s žádostmi o sdělení výsledků. Samy dělaly maximum pro to, abychom výsledky poskytli co nejdříve a „odměnou“ jim byly nadávky a hrubá slova.

V tom případě tady ale existuje systém, který v rámci informování pacientů úplně nefunguje. Vypadá to, že koronavirus jen tak nezmizí, nepřemýšleli jste nad tím, že byste například najali někoho, kdo bude informování výsledků pacientů třeba na starost?

O tom jsme nepřemýšleli. Není to úlohou laboratoře, protože se s výsledky dále pracuje, tím, že je předáváme krajské hygieně. Je to podobné, jako když Vám lékař odstraní znaménko a pošle ho na histologii, také Vám výsledek sdělí lékař a nevoláte do laboratoře.

Vyšetřujete v laboratoři také vzorky samoplátcům?

Ano, v případě, že lidé nemají doporučení od krajské hygieny nebo praktika a chtějí se nechat otestovat například kvůli cestám do zahraničí, mohou se na nás obrátit. V tomto případě si ale musí test zaplatit.

Vy jste ale říkala, že u vás v laboratoři stěry neděláte, jak by tedy lidé měli postupovat?

V tomto případě spolupracujeme s EUC Klinikou Ostrava, která má odběrové místo. Tam si mohou lidé nechat udělat odběry. Klinika k nám vzorky doručí a do 24 hodin mají lidé výsledek k dispozici.

Paní doktorko, jak ovlivnil příchod koronaviru do Česka vaši laboratoř? Zatímco jiní museli na čas zavřít své provozovny a živnost, vy máte asi plné ruce práce…

Ano na jednu stranu to zní jako idylka. Na druhou stranu naše laboratoř se stala vysoce rizikovým prostředím. Mnoho vzorků, které jsme vyšetřili, byly pozitivní. Musíme být při své práci extrémně opatrní. Kromě ohromného množství práce nám také výrazně stouply náklady na ochranné pomůcky.

Museli jste kvůli vyšetřování vzorků na COVID19 pořizovat nějaké nové přístroje?

Ano, museli jsme pořídit nové izolátory RNA, bezpečnostní boxy a další laboratorní přístroje. Naše stávající vybavení by totiž kapacitně nestačilo s ohledem na to, že nadále vyšetřujeme vzorky „necovidových“ pacientů, zejména těch s onkologickými diagnózami. Ale některé naše stávající přístroje můžeme s výhodou na testování přítomnosti viru SARS-CoV-2 využívat. Aktuálně například jeden přístroj z USA (GENEXPERT), kterým u nás disponuje málokterá laboratoř. Můžeme díky němu vyšetřit vzorky metodou PCR v extrémně rychlém čase do dvou hodin. Spolupracujeme tak s řadou nemocnic v regionu, které potřebují otestovat v krátkém čase například pacienty urgentních příjmů, akutní pacienty před operací nebo pacienty na ARO, jejichž stav vyžaduje plicní ventilaci. Ve výjimečných případech využíváme přístroj za příplatek také pro testování samoplátců, kteří potřebují výsledky velice rychle.

Hana Hanke