Tragédie na Rychnovsku: Muž zabil manželku a dítě, poté i sebe, uvedla policie

Všichni tři lidé - jednatřicetiletý muž, dvaatřicetiletá žena a čtyřleté dítě - měli střelná poranění. Zřejmě byli zastřeleni legálně drženou brokovnicí. „Z prvotního šetření kriminalistů lze dovodit, že muž usmrtil svoji manželku a syna a poté sebe, kdy motivem jednání byly zřejmě rodinné problémy,“ informovala dále policejní mluvčí.

Příčinu úmrtí potvrdí až nařízená soudní pitva. Podle zjištěných informací jednatřicetiletý muž byl vojákem z povolání a také myslivcem. „V domě policisté nalezli brokovnici, další střelné zbraně a střelivo. Všechny zbraně včetně střeliva zajistili a brokovnici předali ke znaleckému zkoumání. Z evidencí zjistili, že muž držel zbraně legálně,“ dodala policejní mluvčí.

Bezproblémová rodina

Mladá rodina bydlela pár let v novostavbě v javornické části zvané Betlém. Místní jsou v šoku, rodina podle nich byla bezproblémová. „Tragédie, strašné, nepochopitelné.“ Taková slova tady padají nejčastěji. „Nikdo neví, co se stalo. Vrátil se právě z mise. Povídá se, že ona se chtěla rozvést a on takhle reagoval. Ale nevím, co je pravda,“ řekla starší žena. „Klukovi byly čtyři roky. Že aspoň neušetřil to dítě,“ dodala.

Ticho přerušuje jen zvuk zahradního traktůrku a zavrčení vrtačky. Z domů sem tam někdo vykoukne a občas i vyjde. Místní mají za sebou neklidnou noc a někteří ji nejspíš i probděli.

Tragédie na Rychnovsku. Policie našla tři mrtvá těla, zřejmě se jedná o rodinu

„Rozdýchávám to už od pondělí,“ svěřila se další z obyvatelek. „Neznala jsem je osobně, bydlí dál, ale vždyť každý by dítě chránil vlastním tělem, aby se mu nic nestalo. Zastřelit vlastní dítě - to je nepochopitelné. Ještě to bude trvat, než se z toho všichni vzpamatujeme,“ doplnila.

Rodina je zdrcená a chce, aby všichni respektovali její situaci, zármutek a nechali ji v klidu.

Na ženu i syna zaútočil nožem



Poslední případ násilného činu v rodině v Královéhradeckém kraji se udál 29. května ve Vršcích na Jičínsku, kde měl pětapadesátiletý muž zaútočit nožem na svou o osm let mladší ženu a dvaadvacetiletého syna. Útoku podle policie předcházely spory v rodině. Otec měl svým příbuzným opakovaně vyhrožovat.



Syn se měl ve snaze ochránit svoji matku pokusit svého otce zastavit, načež došlo k další potyčce, při níž se podezřelý zranil. Z místa činu odjel, ale policie ho vypátrala. Obvinila ho z dvojnásobného pokusu o vraždu a z přečinu nebezpečného vyhrožování. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí patnáct až dvacet let vězení, případně i výjimečný trest.