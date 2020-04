Jakmile se do pasti chytilo první zvíře – sousedovic kočka, objevily se na sociálních sítích i první reakce. Pětašedesátiletý Horký je podle nich psychopat, debil, pošahanec, krypl, retard, vrah koček a tyran zvířat.

Jsou i tací, kteří se domnívají, že mít takovou past, byť na soukromém pozemku, je protizákonné. „Do pasti se chytila naše kočka. Přivolaná policie souseda za jeho velkých nadávek donutila, aby ji vypustil. O týrání ale podle policistů nešlo, protože člověk prý může mít na svém pozemku pastí třeba milion,“ uvedla pro Deník Vysočina Lenka Zimová, sousedka Horkého.

Do pasti se měla chytit ještě jedna kočka, která se už ale domů údajně nevrátila. „Sousedům byla kočka vrácena, ale my to štěstí neměli. Taková náhoda, že by se zatoulala zrovna v den kdy byla odchycena, se asi neděje,“ uvedla na sociální síti Veronika Krčálová.

Její příspěvek vyvolal obrovskou vlnu negativních emocí a spekulací, podle nichž Horký odchycená zvířata nosí do sklepa. Co se s nimi děje pak, nikdo neví. Urážky a nadávky se ještě zintenzivnily, když se Horkého zastala jeho dcera.

„Ano, můj táta je svéráz, ale je to hodný člověk, má takovou tu drsnou slupku… Na jeho zahradu, kterou si opečovává, chodily kočky od sousedů a z ulice a ničili ji, několikrát na to lidi upozorňoval a nic se nedělo. Došla mu trpělivost a na svoji zahradu pořídil klec, kočka se chytla, táta ji pustil a pak už začal ten koloběh,“ uvedla pro Deník Vysočina Lenka Rigó.

Karel Horký ujišťuje, že žádnému zvířeti neublížil.

„Vypustil jsem je, ale můj záměr byl, že každé odchycené zvíře odevzdám na radnici nebo ho odvezu do útulku a tam si ho bude moci majitel vyzvednout. Každý by si měl uvědomit, že si musí své zvíře hlídat a mít ho pod kontrolu, jestli neškodí někomu jinému. Mám založenou japonskou zahradu s jezírkem a rybami. Všechno to něco stojí. Kočky všechno rozhrabou, znečistí. Poraněné ryby uhynou,“ sdělil pro Deník Vysočina Horký.

Nenávistné útoky vůči němu i rodině jsou podle něj za hranou slušnosti hraničící s lynčem.

„Nikomu nešlo o veřejný lynč, ale o to, aby si sousedi dávali bacha na své mazlíčky,“ reagovala Veronika Krčálová.

Horkého past je pro sousedy i okolí nadále horkým tématem. Zatím ji neodstranil a podle dcery to udělá až poté, co si vše se sousedy i vedením obce vyjasní.

„Podle mne by asi nikdo nebyl nadšený z toho, že mu kočka hrabe v záhoně a chytá ryby v jezírku. Pokud jde o mě, tak bych takovou kočku chytil za ocas, dvakrát s ní zatočil nad hlavou a hodil ji sousedům zpátky na zahradu. Pokud vím, tak pan Horký ale žádnému zvířeti neublížil,“ vyjádřil se k věci starosta obce Jan Havlena.

Policie potvrdila, že do obce musela vyjet hned dvakrát. „Ani v jednom případě jsme nezjistili, že by došlo k usmrcení koček a rovněž se nejedná o klec, která by byla uzpůsobena tak, aby zvíře zranila nebo usmrtila. Nezjistili jsme, že by došlo ke spáchání trestného činu,“ konstatovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Podle ředitele Krajské veterinární správy Kraje Vysočině Božka Vejmelky nejsou podobné odchytové klece zakázané.

„Zakázané jsou čelisťové a lepící pasti a ty, které mohou způsobovat smrt nebo týrání. U odchytových pastí je důležité, aby je majitel pravidelně kontrolovat. Pak také záleží na tom, co se zvířetem dotyčný člověk udělá. Pokud ho odnese do útulku či vypustí, pak v tom problém nevidím,“ míní Vejmelka.