Obdobná místa u nás mají oblibu. Svou „zážitkovou trasu“, jak doplněk svého nového sídla prezentuje Kofola, mají například Becherovka nebo v našem regionu Marlenka.

Do dvou let měly davy lidí proudit i na Hlubinu v Dolních Vítkovicích, kde Kofola koupila objekt Nových koupelen vedle hudebního klubu Heligonky Jarka Nohavici.

Zrekonstruovat se měl podle návrhů proslulého architekta Josefa Pleskota a jako korunka měla na několikapatrové budově přibýt prosklená nástavba. A pak přišla pandemie Covid-19.

KLÍČOVÁ OTÁZKA: DOTACE

„S ohledem na současnou nelehkou situaci, krizová opatření, včetně nařízení vlády ČR, ale i obtížnou predikci vývoje jsme se rozhodli upravit naše plány v oblasti výstavby nového sídla společnosti Kofola v Ostravě a odložit termín realizace,“ uvedla pro Deník mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová s tím, že další informace bude schopna poskytnout, až se situace vyjasní.

Neznamená to tedy úplné zanechání projektu, ten je ale na druhé straně vázán časově omezenou sedmdesátimilionovou dotací z ministerstva pro místní rozvoj. A než ji Kofola získala, relativně dlouho hledala vhodný zdroj financování.

„Dotace je stále aktuální. Projekt s názvem Kofola – Domov v srdci Ostravy byl podpořen v roce 2019 z dotačního programu IROP,“ připomněl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček s tím, že Kofola v případě realizace dostane dotaci ve výši 85 procent celkových způsobilých nákladů ve výši 70,9 milionu korun a zbylých patnáct procent (12,5 milionu) si doplatí sama. Podle popisu projektu Kofola počítá s dalšími téměř 110 miliony korun ze svých zdrojů, které nemůže nahradit penězi z dotace.

DŮVOD? POKLES PŘÍJMŮ

Jestliže by Kofola chtěla na dotaci dosáhnout, musí projekt vázaný dotací dokončit do 30. září příštího roku. „Pokud by měl příjemce dotace závažné důvody k prodloužení projektu a tyto důvody byly v souladu s pravidly podpory, bylo by možné projekt prodloužit,“ podotýká ministerský mluvčí Frček.

Kofola mezitím zrušila také veřejnou zakázku ve výši 179 milionů korun, v níž hledala zhotovitele prací. A ačkoliv to neříká veřejně, důvod pozměnění plánů je nasnadě. Klesající příjmy po pozastavení výroby nealkoholických nápojů pro hospody a restaurace. „Podle odůvodnění zadavatele je důvodem jeho zrušení současná krizová situace s vyhlášením nouzového stavu a z toho důvodu i prudkého poklesu poptávky po nealkoholických nápojích,“ potvrdil Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj.