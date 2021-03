Například 28letý Milan z Jirkova se zatím nestihl sestěhovat s přítelkyní, která žije na jednom z chomutovských sídlišť. „Mohli bychom se setkat na 'čáře' pod Černým mostem. Není to zrovna nejromantičtější místo, splňuje ale bod, který se týká vycházek. Neopustíme svou obec a přitom se sejdeme,“ glosuje mladý muž.

„Pohodovější ale bude jít po hraně katastru, která se táhne od lesíka nad sídlištěm Zahradní k domům v Beverly Hills. Samozřejmě půjdeme každý po své straně, hranici už jsem si v mapách přesně nastudoval,“ směje se.

Vynucenou odluku už teď špatně snáší 23letá Markéta z Chomutova. „Je to děsné, že mi stát zakazuje vidět se s přítelem. Zrovna příští týden má narozeniny a já nemůžu být s ním. Přijde mi to uhozené, nechci mu přát přes videohovor, jako bychom byli ve škole,“ posteskla si. Její přítel bydlí v Litvínově. Oba studují vysokou školu, snaží se ale vidět alespoň jednou do týdne.

„Nejdříve mi nechtěl věřit, že se nesmíme vidět,“ podotkla Chomutovanka. „Loni jsme vedli rozhovor, co bychom dělali, kdyby u nás nastal tvrdý lockdown jako v Izraeli. Říkal, že si ke mně najde cestu. Že prostě projede zakázanou zónu autem a zariskuje, abychom se viděli. Nevím, jestli to myslí vážně a jestli bych mu to vůbec dokázala rozmluvit,“ obává se.

Provokativní otázka

Vláda zpřísnila pravidla ohledně volného pohybu kvůli zhoršující se epidemické situaci. Krizové opatření platí do 21. března. Lidé mohou v rámci okresu do práce, nakoupit, k lékaři či na úřad. Na procházky se ale smí vydat jen na území obce, kde bydlí. Lidé, kteří nežijí v jedné domácnosti, by se neměli stýkat.

„Co na tom ale, když se setkáme v obchoďáku anebo vedle něj?“ klade provokativní otázku 45letá Hana. „Vždyť celý okres nakupuje v několika málo supermarketech, tak co na tom, když si dáme rande na parkovišti v obchodní zóně?“ myslí si.

Je rozvedená, stejně tak i její přítel a žití ve svém oběma plně vyhovuje. To, že by se neměli navštěvovat jen proto, že on je z Chomutova a ona z jedné z obcí, se jim nezdá. „Člověku je smutno, zvlášť v téhle době je fajn, když vás má kdo obejmout,“ dodala.

Vyřešenou situaci má Zdeněk. Ačkoli bydlí na Chomutovsku a dívku má v Mostě, na práci byl nově přeřazený do Teplic. „Mám to krásně po cestě, takže když si udělám zastávku, nikdo si toho nevšimne,“ pochvaluje si.