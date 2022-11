Tečka za požárem. Hasiči snesli od Pravčické brány několik kilometrů hadic

Čtvrt roku po vypuknutí požáru se Roman Pluháček, stejně jako ostatní ubytovatelé v Českém Švýcarsku, dočká pomoci. Kraj připravil ve spolupráci s Destinační agenturou České Švýcarsko pobytové vouchery. „Absolvovali jsme několik jednání na krajském úřadu, jsme do celého projektu zapojení a jsme na něj připravení. Myslíme si, že by to určitým způsobem pomoci mohlo a mělo,“ je přesvědčen hoteliér z Mezné.

Podobně vidí situaci také Jaroslav Kortu, který provozuje hotel na Vysoké Lípě. Během požáru musel mít řadu dní zavřeno a i v následujících týdnech po uhašení požáru byl zájem turistů výrazně menší. „Pro nás jsou prázdniny obdobím, kdy si vyděláme na zbytek roku. A to se letos nestalo. Po dvou covidových letech přišel požár. Každá pomoc je dobrá, věřím, že vouchery oživí podzimní část sezony a pomohou nastartovat tu jarní,“ myslí si vysokolipský hoteliér.

Na spuštění projektu pobytových voucherů se domluvil Ústecký kraj a Destinační agentura České Švýcarsko. Hejtmanství na ně uvolní pět milionů korun, dalších pět milionů by mělo přihodit ministerstvo pro místní rozvoj. „Vouchery budou platit od 1. listopadu do konce příštího května, případně do vyčerpání alokované částky. Určené jsou těm, kteří stráví v Českém Švýcarsku od dvou do sedmi nocí, podpora tak bude na jednoho ubytovaného 600 až 2100 korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák.

Vouchery, stejně jako další podporu cestovnímu ruchu v požárem zastiženém regionu, musí ještě schválit zastupitelé na svém říjnovém zasedání.

Jediný možný způsob

Do projektu se budou moci zapojit všichni ubytovatelé v destinaci Českého Švýcarska, tedy od Tisé až po Šluknovský výběžek včetně těch z Děčína nebo Benešova nad Ploučnicí. „Je to jediný způsob, jak můžeme pomoci soukromému sektoru. Počítáme také s tím, že projekt podpoříme i reklamní kampaní,“ vysvětlil Řehák. O poukaz si budou moci turisté říct přímo v hotelech nebo penzionech, případně si jej zarezervovat na webu pomahej.ceskesvycarsko.cz.

Kromě voucherů připravuje kraj další pomoc. Deset milionů korun by mělo putovat na školní pobyty, podle Řeháka je nyní připraveno se do tohoto projektu zapojit patnáct až dvacet ubytovatelů. Pokud by školy vyjížděly na týdenní pobyty, mohlo by se takto v Českém Švýcarsku protočit až padesát školních kolektivů. „Pobyty budou bez spoluúčasti, kompletně je zaplatí kraj,“ přiblížil Jiří Řehák další nabídku.

Hejtmanství podpoří také veřejnou dopravu v souvislosti s cestovním ruchem. Lidé, kteří se ubytují v Českém Švýcarsku, budou moci také prostřednictvím aplikace DÚKapka získat bezplatnou jízdenku pro celý Ústecký kraj. Celková podpora tak i s voucherem může dosáhnout na jednoho ubytovaného 440 korun a den.