Zasahovat proti němu musela hlídka městské policie. „V tramvaji se choval velmi agresivně, slovně napadal ostatní cestující a odmítal vystoupit. Strážníci proto muže vyzvali k opuštění přepravní soupravy. To černý pasažér odmítl, na výzvu nereagoval a zarputile se držel madla jako klíště. Po zákonné výzvě byly použity hmaty a chvaty,,“ uvedla Vladimíra Zapletalová z Městské policie Ostrava. Muže čeká přestupkové řízení.

U soudu pak hrozí i mnohaleté tresty

Někteří útočníci ale končí před soudy, kde jim hrozí mnohaleté žaláře. Nedávno to zažil jedenadvacetiletý mladík z Ostravy. Za to, co udělal, mohl za mřížemi strávit až dvanáct let.

S alkoholem v ruce se domáhal vstupu do trolejbusu. Po hádce s asistenty přepravy a strážníky jednoho z ochránců zákona napadl. Nejprve rozbil o zem flašku, pak ho vyzval k bitce, nakonec po něm hodil lahev. „Podvědomě jsem se sklonil. Ucítil jsem bolest v temeni,“ řekl strážník. Zranění naštěstí nebylo vážné, přesto zůstal po incidentu měsíc na nemocenské.

„Obžalovaný jej zasáhl do zátylku hlavy,“ konstatoval státní zástupce a dodal: „Toliko náhodou nedošlo ke způsobení závažnějších poranění, která v tomto případě reálně hrozila.“ Mladík čelil žalobě z násilí proti úřední osobě. Zákon na tento čin pamatuje trestem od tří do dvanácti let žaláře.

Muž u soudu vyjádřil lítost. „Zrobil jsem chybu. Nevím, co jsem to udělal. Lituji toho. Šli jsme tehdy do práce. Ta práce nám ale nevyšla, bo nepřišli chlapi. Tak jsme si dali pár piv a pak jsme si vzali nějakou flašku. Vypil jsem asi dvanáct piv a se švagrem ve dvojko dvě až tři lahve fernetu. A tak to dopadlo,“ vypověděl obžalovaný, který si kvůli opilosti na celý průběh incidentu nepamatoval. „Furt jsem chtěl do toho trolejbusu nastupoval, otevíral jsem dveře. Pak už mám výpadek. Nevzpomínám si, že bych někoho napadl,“ řekl.

Soud mu nakonec po zvážení všech okolností vyměřil nejnižší možný trest. Tři roky s podmíněným odkladem na tříletou zkušební lhůtu. Verdikt je pravomocný.