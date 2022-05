Devatenáctiletý řidič Volkswagenu Golf pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem ani stavu vozovky. Při stoupání pak dostal v pravotočivé zatáčce smyk a auto vyjelo mimo vozovku, kde narazilo do stojích chodců. Následně najelo na vyvýšený břeh, aby převrácené na bok dopadlo zpět na silnici.

Při nehodě utrpěli těžká zranění oba chodci ve věku 25 a 26 let, kteří byli převezeni do nemocnice rychlou záchranou službou. Zraněný kojenec byl do nemocnice transportován letecky. Lehká zranění utrpěli i řidič a jeho nezletilá spolujezdkyně.

Přesná příčina nehody je předmětem dalšího šetření trutnovských policistů. Již nyní ale u řidiče dechovou zkouškou vyloučili požití alkoholu. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 35 tisíc, na kočárku pak na dva tisíce.