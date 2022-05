Majitel šnečí farmy ve Vlkoši u jihomoravského Kyjova Jiří Szotkowski vstával v sobotu 14. května v půl čtvrté ráno, aby stihl v 10 hodin otevřít svůj stánek na 1. náměstí v severočeském Mostě. Na městském Food festivalu nabízel různě zpracované hlemýždě, které podle něj nejsou v tuzemsku až takovou raritou, jak si mnozí lidé myslí. „Za první republiky byli šneci součástí svátečních stolů. Není to nic extravagantního, co by se tu náhle objevilo. Je to spíše návrat k jedné staré české tradici,“ řekl 53letý vlastník farmy a značky Dobroty z ulity.

Šneky připravuje hlavně k vínu, a proto jezdí spíše na akce s vinaři. V Mostě ale stánek postavil vedle kolegů s vínem, takže návštěvníci mohli obojí zkombinovat. „Pozorujeme, že lidi přicházejí šnekům znovu na chuť, a proto je děláme poctivě, chutné a dobré,“ dodal odborník, který má vlastní chov a zakládá si na tom, že není překupník.

Food festival s prezentací malých pivovarů začal v 10 hodin, kdy se mostecké náměstí začalo pomalu zaplňovat zájemci o nejrůznější dobroty, od belgických hranolek po rolovanou zmrzlinu či argentinskou kuchyni. Město připravilo program s koncerty do 22 hodin a na 20. hodinu pozvalo zpěváka Michala Hrůzu.

Kromě front na slaná jídla byl nával u stánků se sladkostmi. „Mně chutnali čerstvé tvarohové minikoblížky. Rozhodně doporučuju. Jsou se skořicí a strašně nadejchaný, jako když kousnete do obláčku,“ svěřila se u stolu pod májkou 33letá Lenka Paštiková, která na mostecký festival jídla přijela z Chomutova. Podobným hromadným akcím kvůli malým dětem prý moc neholduje, ale do Mostu přijela ráda a podpořila prodávajícího kamaráda.

Radost pro cukráře i seniory

Do Mostu se těšila i 56letá cukrářka Michaela Mandíková bydlící u Slap. Bývalá ekonomka přijela na náměstí s malou růžovou dodávkou, ze které už sedm let nabízí své speciality, například bezlepkové ovocné košíčky, laskonky či kremrole. „Vše si vyrábím sama. Snažím se ze své zahrádky využít všechno, co se dá. Dělám i džemy, povidla, marmelády a sirupy,“ řekla, když se ve svém multifunkčním autíčku připravovala na první nápor gurmánů. Loni na podzim byla v Mostě poprvé, ale na jiné akci.

„Tehdy jsem se bála přijet, protože jsem slyšela, že Most je ošklivý. Ale nakonec se mi tu strašně líbilo. Most mě prostě překvapil,“ svěřila se. Příští neděli 22. května přijede na Mostecko zas. Bude prodávat na slavnosti Živá zahrada v zámku Korozluky u Mostu, kde už také jednou mobilní stánek otevřela. „Tam to bylo taky úplně úžasné a mám na to nádherné vzpomínky. Když mě ze zámku po dvou letech covidu znovu oslovili, byla jsem z toho šťastná,“ řekla cukrářka.

Na mostecké náměstí dorazili v sobotu také senioři, někteří na invalidním vozíku, jiní o holích. „Kde je nějaká akce, tam šmajdavý báby musí být,“ smála se mezi stánky 73letá Vlasta Malá, které přišla o berlích se svou kamarádkou. Rády prý všechno spíše omrknou. „Na ochutnání to není. Na to by mi asi nestačil důchod,“ dodala seniorka s narážkou na vyšší ceny, než je zvyklá. Rodačka ze zbouraného Dolního Jiřetína jako dítě zažila velké trhy ve starém Mostě, kde bylo čerstvého jídla habaděj. „Bydlela jsem na vesnici, kde měl každý zahrádku, takže jsme všechno kupovat nemuseli,“ zavzpomínala.

Oslavy jídla a pití se v Mostě konaly už před koronavirovou pandemií. Původní pivní slavnost se tehdy spojila s Food festivalem. Podle radnice se tím založila nová tradice. „Covid ji přerušil, ale nyní pokračujeme,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol. Akci podporuje i obchodní dům Central, s jehož vedením město spolupracuje.

Sobotní Food festival navštívila i delegace z maďarského města Veszprém, jehož zástupci v době zahájení akce uzavřeli s mosteckou radnicí dohodu o partnerství v oblasti kultury, samosprávy, vzdělávání a dalších činností veřejného života.

Food festival zabral celé 1. náměstí a sousední Radniční park, ze kterého se pravidelný sobotní pěstitelský trh výjimečně přesunul na blízké 2. náměstí mezi kulturním domem Repre a budovou finančního úřadu.