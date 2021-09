Renesanční slavnostní štít vytvořil Girolamo di Tommaso da Treviso kolem roku 1535. Ve čtyřicátých letech 20. století ho zabavily nacistické úřady. Měl se stát součástí zamýšleného muzea Adolfa Hitlera v rakouském Linci. V roce 1976 ho americký newyorský sběratel s kořeny v Německu odkázal Museum of Art Philadelphia.

I když Česko o existenci štítu vědělo už několik let, bylo zapotřebí dokázat, že skutečně pochází z Konopiště a dotáhnout záležitost po právní stránce. „Podstatné bylo dokázat americké straně, že štít patří do Česka. Největší práci odvedl pan kunsthistorik Čepička, kterému se podařilo dohledat fotografii původního umístění štítu na Konopišti,“ připomněl český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček.

Po složitých jednáních nakonec správní rada muzea souhlasila s vrácením uměleckého skvostu do České republiky. Smlouvu o vrácení podepsala v Americe ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková s ředitelem muzea Timothy Robbem. Ten pro Český rozhlas uvedl, že z vrácení štítu má smíšené pocity vyplývající z toho, že předmět už návštěvníci muzea neuvidí. Vyjádřil ale také hrdost nad tím, že muzeum udělalo správnou věc a štít vrátí tam, kam patří.

„Je to kulatý dřevěný štít, potažený kůží, se zlacenými ozdobami a krásným designem,“ popsal historik vzácný předmět, jehož hodnota se odhaduje na milion amerických dolarů.

Štít vypátral v Museum of Art v americké Philadelphii historik Ladislav Čepička. Jeho doménou jsou záležitosti spojené s nacistickým pleněním uměleckých sbírek. Právě on už v roce 2016 zjistil, že se štít s vyobrazením dobytí Kartága nachází v Pensylvánii na východě USA.

| Foto: Philadelphia Museum of Art

Detail vzácného renesanční štítu ukradeného nacisty v roce 1943 ze státního zámku Konopiště. | Foto: Philadelphia Museum of Art

/FOTOGALERIE/ Do státního zámku Konopiště se už v pondělí 20. září vrátí vzácný renesanční štít, který tam ukradli nacisté v roce 1943. „Štít bude nejprve představen při tiskové konferenci na Konopišti novinářům a od úterý by ho mohli vidět i návštěvníci zámku,“ potvrdila Šárka Bednářová, vedoucí odboru komunikace a prezentace Národního památkového ústavu.

