Petr Hudec byl v úterý 15. září odpoledne přímo u toho, když se v policejním muničním skladu v Bílině v areálu Speciálních staveb Most ozvala exploze. Byl to on, kdo zalarmoval hasiče.

V Bílině vybuchl muniční sklad. | Foto: Policie ČR

„Když jsem uslyšel první rány, tak to znělo, jakoby někomu venku před domem praskaly pneumatiky. Ale když jsem pak z okna viděl, odkud jde kouř, bylo to jasný. Hned jsem volal hasiče. Koukali jsme na to z budovy padesát metrů od toho. V ten moment mi vůbec nedošlo, že to může až takto řachnout,“ popsal první minuty exploze. Jak prožil bílinské peklo?