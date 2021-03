„Klienti už se bohužel nevracejí ve stavu, jako byli před covidem. Nezvládají hygienu, a tak je například myjeme a krmíme, což se běžně v DPS, kde mají být klienti soběstační, nedělá,“ popisuje nelehkou situaci Hübnerová.

Za normálních okolností by podle ní byli tito klienti umístěni do nemocnice, v době pandemie však místa ve zdravotnických zařízeních nejsou. „Klienti mají být doma, takže jim obstaráváme nákupy, vyzvedáváme léky, chodíme pro poštu. Jsou tu zavření, a tak logicky vyžadují více našeho času, chtějí si povídat a zabavit se. Je to pro ně těžké i po psychické stránce,“ říká pečovatelka.

Do DPS může pouze jeden rodinný příslušník na osobu, ti se ale často do domova bojí jít, aby svého příbuzného nenakazili. „Tak za nimi docházíme i třeba večer my. Když nestíháme, chodí pomáhat brigádnice,“ poznamenává Hübnerová.

Nepříjemný výtěr

Její slova potvrzuje také vejprnický lékař a záchranář Roman Sviták, který se o tamní klienty stará a taktéž je pravidelně testuje. „Onemocnění covid-19 zhoršuje chronická onemocnění. Měli jsme tu vitální paní, která byla kvůli koronaviru ze dne na den upoutána na lůžko,“ upozorňuje doktor.

Ve vejprnickém DPS testuje Sviták klienty každý týden výtěrem z nosu pomocí antigenních testů. „Tyto odběry provádíme od konce ledna. Oslovíme všechny, ale testovat se nechává jen zhruba polovina,“ dodává lékař.

Podle Hübnerové klienti testování odmítají proto, že nikam nevycházejí. „Říkají mi, že jsou jen doma. Často také slýcháváme, že se bojí, protože jim je výtěr nepříjemný,“ uzavírá.