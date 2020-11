Jak zjistil v sobotu bezmála hodinu před půlnocí Kladenský deník na místě tragédie, událost se stala možná už v pátek. Podle informací místních obyvatel, měl tři mrtvé lidi, manželku, manžela a tchyni, nalézt na zahradě rodinného domu v sobotu odpoledne soused, který vše oznámil policii.

Než přijela zásahová jednotka, nikdo tudíž netušil, zda někde po okolí nepobíhá vrah. Jak se později ukázalo, po vniknutí zásahové jednotky do rodinného domu, byl v objektu nalezen pouze osamělý nedávno narozený kojenec. Dvanáctiletá dcera zavražděné matky byla v tu dobu u svého biologického otce. Byla mimo ohrožení života.

Jak následně prokázaly stopy nalezené na místě činu, vše nasvědčuje tomu, že otec miminka zastřelil nejprve svou ženu, poté její matku a následně zbraň obrátil proti sobě. Jak Kladenský deník zjistil, mladý otec rodiny byl pracovníkem Vězeňské služby ČR.

"Případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů," řekla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Podrobnosti o vyšetřování nebude podle ní GIBS zatím sdělovat.

Co muže k zoufalému činu vedlo, ukáže až policejní vyšetřování. Jak sdělil Kladenskému deníku starosta Líského, Štěpán Hon, jednalo se o spořádanou rodinu, která v obci bydlela několik let. „Jsme malá obec, žije zde stovka obyvatel. Známe se všichni navzájem. S tou rodinou jsem se mnohokrát viděl a hovořil s nimi. Tohle jsem ale opravdu nečekal. Byla to normální rodina,“ potvrdil krátce po tragédii starosta Líského.

Přehled střeleckých incidentů ve Středočeském kraji



16. ledna 2020 – Jeden z členů ochranky Nemocnice Slaný postřelil 72letého pacienta do nohy poté, za byl agresivní na zdravotnický personál a ohrožoval jej nožem.



10. července 2019 – Policie musela zasahovat v Kostelci nad Labem na Mělnicku. Tehdy 56letý muž zde postřelil 82letou ženu, a to po rodinné při. Muž skončil za mřížemi.



28. září 2018 – Tehdy jednašedesátiletý podnikatel zastřelil jednou ranou do hlavy v Jankovské Lhotě na Benešovsku 74letého muže, dalšími čtyřmi výstřely pak velmi vážně zranil jeho syna. Pachatele, který měl dlužit oběti peníze, zadrželi policisté několik málo hodinou po činu v autě na Mělnicku.



16. prosince 2018 – Pokusem o sebevraždu skončil incident mezi mužem a ženou v jednom z bytů v Jurkvičově ulici v Praze-Hájích. Muž po hádce vážně postřelil ženu. Poté z bytu utekl a v autě chtěl spáchat sebevraždu. Oba přežili.



27. března 2017 – V jednom z panelových domů ve Vodárenské ulici v Kladně leželo na chodbě tělo 91letého muže. Policisté následně uvnitř bytu nalezli bez známek života o čtyři roky mladší jeho ženu. Muž tehdy zastřelil svoji ženu a poté i sám sebe. V bytě policisté nalezli dopis na rozloučenou, kde byl bilancován jejich život včetně nemocí.



14. června 2017 – V tragédii vyústily dlouholeté sousedské spory v obci Bělá pod Bezdězem v ulici Na Výsluní na Mladoboleslavsku. Po vzájemném napadení padesátiletý muž odešel domů, kde si vzal dvě legálně držené zbraně a vydal se za sousedy. Následně zastřelil 70letou ženu a o třicet let jejího mladšího syna. Poté obrátil zbraň proti sobě.



29. června 2015 – Rozepře mezi nájemníky v jednom z bytových domů v Buštěhradu na Kladensku skončila střelbou. Tehdy pětapadesátiletý muž prostřelil hrudník 22letému muži. Ten útok přežil. Pachatele později dopadli policisté. Skončil za mřížemi.



2. květen 2005 – V malé obci Bezno na Mladoboleslavsku zastřelil 46letý muž nejprve o osm let mladší manželku, následně pak i sám sebe. Pro obyvatele to byl doslova šok. Podle nich pár nepůsobil, že by měl konflikt.



28. května 2005 – Drama se odehrálo na lesním parkovišti poblíž obce Řevničov na Rakovnicku. Když zde zastavila žena, aby si ulevila, začal po ní střílet tehdy 54letý muž. Ten rovněž střílel i po mužích, kteří tudy projížděli a chtěli ženě pomoci. Postřelená žena útok přežila. Muž skončil ve vězení.