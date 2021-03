Světový unikát už prošel testovacím provozem a po opadnutí vládních zákazů se otevře také veřejnosti.

"Nápad na saunový vlak vyplynul ze života. Nápady jsou jako bacily, létají ve vzduchu a čekají na správný cíl, na který sednou, a ten je realizuje. Určitě tento nápad mělo více lidí, ale my se ho chopili a uskutečnili ho," říká dvaatřicetiletý vedoucí projektu VlakFest Albert Fikáček z Brna, který se vymýšlením věcí živí. Vagon koupil za 90 000 korun od kroměřížské dráhy, dnes má hodnotu kolem 300 000 korun.

VlakFest je skupina nadšenců z Brna, která se dala dohromady kolem dobrodruha a podnikatele Alberta Fikáčka. Pořádají vlakové akce v Česku i zahraničí, mezi nejznámější patří hudebně-cestovatelský festival ŽiWELL Express, jehož 3. ročník se plánuje na 3.–6. července 2021, a pravidelné silvestrovské výpravy na Ukrajinu. Mají v plánu jet vlakem do Bosny, drezínou do Íránu a objet svět trolejbusem.

"Dráhy jsem k prodeji ukecal, pak nastalo jeho přemístění do Veselí, kde nám zázemí poskytl pan Šatava. Bylo to náročné, protože starý vagon byl křehký a nikdo ho nechtěl přepravovat. Při cestách nám dokonce bouchl motor lokomotivy," popisuje dobrodružné zážitky Fikáček.

Přestavbě starého vagonu věnovalo zhruba 25 dobrovolníků víkendy a volna a strávilo nad ní přes 3000 hodin práce. Fikáček dodal, že projekt by nemohl vzniknout právě bez party nadšenců v čele s hlavními mozky Zdeňkem Procházkou a Petrem Štěpánkem. „Já vím co a oni vědí jak,“ doplnil.

Stavba byla improvizace

Aktuálně má už vlak saunovou místnost hotovou a už se v ní člověk pěkně zapotí. Vnější plášť má stále podobu starého dřěvěného vagonu a při opravách bude původní vzhled pravděpodobně zachován.

Podle vedoucího stavby, Zdeňka Procházky, byla stavba sauny ve vagonu ze začátku velká neznámá. „Když do Veselí začátkem listopadu dorazil náš vagon, začala jedna velká improvizace. Zapeklité bylo, že jsme všechno dělali bez nákresu a přizpůsobovali rozměry podle toho, jak to zrovna vycházelo,” popisuje Procházka.

Myslet podle něj bylo třeba snad na všechno, od bezpečnosti, pevnosti a funkčnosti, až po nákup veškerého materiálu vždy během týdne, protože o víkendu se, zvláště v období pandemie, některé potřebné součástky a materiál nedaly sehnat.

„Naštěstí díky mým předchozím zkušenostem se saunou, velké šikovnosti všech brigádníků a dostupným informacím na internetu nebylo moc složité navrhnout konstrukci, aby sauna fungovala dobře. Teď, když máme za sebou testování, mi to zpětně zas tak složité nepřipadá,” dodává Procházka.

Práce za pivo a pizzu

Motivovat brigádníky, aby se do přestavby zapojili, nebylo obtížné. „Práce je jednou z mála věcí, kterou nám vláda ještě nezakázala, a mnoha lidem se líbí pracovat na něčem zajímavém. Nejde tu ale o peníze, všichni pracují za pizzu a pivo,” vysvětluje Albert Fikáček.

Nadšení potvrzují i samotní dobrovolníci. „Sauna ve vagónu? Tak na tuhle blbost jsem zvědav, řekl jsem si a vyrazil jsem na brigádu. Vagón, super lidi okolo, mraky srandy. A než se člověk nadál, je skoro hotovo,” popisuje své zkušenosti Marek Červinka, který ve Veselí letošní zimu strávil spoustu víkendů.

Podobně se vyjadřuje další z brigádníků Jana Cermanová. „Stavba saunového vagónu mi přišla tak absurdní, že jsem u toho chtěla být. V průběhu brigád ale bylo vidět, jak se sen proměňuje v parádní záležitost a nadšení všech brigádníků mě úplně pohltilo,” popisuje.

Dodává, že sauna na kolejích není poslední přestavba, na které lidé kolem VlakFestu společně pracují. „Určitě se chci zapojit i do dalších projektů, protože to, co vzniká pod našima rukama, je skvělá věc. Naučila jsem se na brigádách spoustu nových dovedností, ale nejvíc si cením lidí a kamarádů, co za tím vším stojí,” dodává nadšenkyně.

Na saunovém vagónu nyní ještě chybí dodělat ochlazovací káď. Při testovací jízdě ji cestující nahrazovali sněhem vedle trati a studenou sprchou. Do ostrého provozu sauna vyrazí, až to proticovidová opatření umožní.

"Saunový vagon bude jezdit všude na festivaly a tak dále. Tedy, až to koronavirová situace umožní. Také uvidíme, zda bude rychlejší korona nebo drážní úřad," říká s úsměvem Albert Fikáček.

Přípravy na pojízdný festival

Saunový vagón ale není jediný, na kterém dobrovolníci pracují. Kromě něj postupně vzniká koncertní vagón a rekonstruují se dva lehátkové vozy, které by měly být hotové do léta. Parta VlakFest s nimi chce na začátku července vyrazit na třetí ročník hudebně-cestovatelského festivalu ŽiWELL Express.

Přes rok bude saunový i koncertní vůz součástí pražské pojízdné cestovatelské klubovny Sir Fogg. Ta fungovala během loňského léta, kdy se v ní konaly pravidelné hudební jamy a cestovatelské přednášky, a do Prahy se chce vrátit hned, jak to půjde.

Protože rekonstrukce vagónů není levná záležitost, uspořádal VlakFest veřejnou sbírku na portálu Donio.cz. Tvůrci saunového vagonu vybírají 250 000 korun, do konce sbírky zbývá 12 dní a na účtu ještě chybí 32 000 korun. Zájemci mohou projekt podpořit například tím, že si koupí píšťalku strojvedoucího, lehátko ve vlaku nebo si předplatí vstup do sauny.

Nadšenců, kteří se rozhodli projekt podpořit, už se našla opravdu spousta. Jedním z nich je i Luděk Hrnčíř. „Vlak a sauna, to je tak šílené a zároveň úžasné spojení, že jsem to musel mít. Sehnat partu kamarádů, kteří do toho půjdou se mnou, bylo dílem okamžiku. Už se těšíme na soukromou projížďku Prahou a saunování. Bude to jedinečné zahájení doby pocovidové,” vysvětluje Hrnčíř, co ho oslovilo.

David Peltán