Se svými příznivci, kteří vesměs neměli roušky a nedodržovali rozestupy, se setkal před obchodními centry. Akci pojal jako nákup a následnou procházku.

„My se jdeme prostě projít s lidmi z daného okresu. Jdeme si s nimi něco sníst a vypít na veřejném prostranství, což je legální, není to zakázáno,“ vysvětlil na sociálních sítích.

Volný lidem rozdával lízátka s tím, že při jejich konzumaci není zapotřebí mít roušky. Společně se pak vydali na krátký pochod.

Na Volného sobotní lízátkové turné a scénu z jednoho z obchoďáků se můžete podívat na dalším videu:

Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Policie v akci

K vážnějším incidentům nedošlo. Ochránci zákona, kteří všechna setkání monitorovali, však řešili desítky přestupků. Ty se týkaly zejména roušek. „Reagovali jsme na vzniklé situace a oznámení na tísňovou linku 158. Zadokumentovali jsme několik desítek porušení mimořádných opatření,“ řekla Deníku mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková s tím, že případy budou postoupeny příslušným správním orgánům k projednání. Další prohřešky řešili strážníci.

Volný se postupně objevil v Bruntále, Krnově, Opavě, Karviné, Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Poslední setkání se uskutečnilo v podvečerních hodinách u obchodního centra Futurum v Ostravě. Mnozí kolemjdoucí při pohledu na Volného a jeho sympatizanty bez zakrytých úst a nosu jen nechápavě kroutili hlavami. „Podle mě jsou to nezodpovědní hazardéři. Copak nevědí, kolik lidí je v nemocnicích a právě teď třeba někdo umírá?“ prohlásila starší žena.

Procházka s Volným blokem, kterou pořádá Lubomír Volný (Poslanec Parlamentu České republiky), se uskutečnila 20. března 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Neptal se

Nákupní střediska nebyla o aktivitách poslance Volného předem informována, o všem se dozvěděla až později z jiných zdrojů. „Neinformoval jsem nikoho, protože ani nemusím,“ řekl Deníku poslanec. Někteří provozovatelé se mu snažili jeho záměr rozmluvit. „Kontaktovali jsme ho. Ozval se nám a řekl, že je to veřejný prostor. Poslali jsme mu naše oficiální stanovisko, že jde o soukromý pozemek a vlastník nesouhlasí s veřejným shromažďováním,“ sdělila Deníku Markéta Schwarzová z ostravského obchodního centra Futurum.

Nesouhlasné stanovisko vyjádřila i další centra, z nichž některá kontaktovala i policii. „Považujeme to za zneužití jména naší společnosti a zcela se od této události distancujeme,“ uvedla Denisa Malíková z oddělení managementu Obchodního centra Silesia Opava.

Nejvíce příznivců Volného dorazilo do Frýdku-Místku a Ostravy, kde se sešlo přibližně dvě stě lidí.

Procházka s Volným blokem, kterou pořádá Lubomír Volný (Poslanec Parlamentu České republiky), se uskutečnila 20. března 2021 v Krnově.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Primátoři akci odsoudili

K sobotním akcím se Deníku vyjádřili i vrcholní představitelé některých měst, která Volný navštívil.



Opavský primátor Tomáš Navrátil akci odmítl. „Každý občan má na vyjadřování demokratických názorů nárok a hlavně právo, s tím souhlasím. Nicméně formy tohoto protestu v době pandemického stavu, když tady máme nějaká opatření a situace ve zdravotnictví je jaká je, tak v tomto případě není vůbec vhodné, aby se takovéto akce bez ochrany dýchacích cest konaly,“ míní.



Podobný názor měl i nový primátor Frýdku-Místku Petr Korč. „Myslím si, že tyto aktivity v této době jsou velmi nezodpovědné. Poslanci a představitelé jakýchkoliv zvolených orgánů by měli se svými fanoušky komunikovat jiným způsobem,“ řekl Korč.



Podle primátora Karviné Jana Wolfa šlo o populistickou a nebezpečnou akci. „Je to směšné. V dnešní době dělat takové věci je holý nesmysl. Je to jenom populismus a zviditelnění se,“ uvedl Wolf.