Ve scénáři se objeví i reálné příběhy lidí a zvířat dvorského safari parku. Natáčení se do Dvora Králové vrátí už 14. a 17. září, kdy budou vznikat scény v okolí Neumannovy vily, Vodních světů a Ptačího světa. Milovníci seriálů se mohou produkci hlásit i do honorovaných rolí komparzu a stát se přímou součástí seriálu.

V hledáčku filmařů jsou ženy, muži i děti od 1 roku do 70 let. Můžou se hlásit i celé rodiny.V případě zájmu o natáčení či podrobnosti je možné se hlásit na e-mail castinghradec@seznam.cz. Do předmětu stačí uvést „zoo“. Do e-mailu je třeba přiložit i aktuální fotografii a telefonní číslo.

"Začínáme natáčet nový rodinný seriál, část děje se bude odehrávat v prostředí Safari Parku Dvůr Králové. V hlavních rolích se představí Eva Burešová a Michaela Pecháčková. Diváci televize Prima se můžou těšit na tradičně hvězdné obsazení a atraktivní prostředí, které dlouho na televizních obrazovkách nebylo," prozradila ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

Velký prostor dostanou i zvířata

Diváci uvidí v novém seriálu mimo jiné i Davida Gránského, Pavlu Tomicovou, Štěpána Benoniho, Boba Klepla, Vandu Hybnerovou, Terezu Brodskou, Vojtěcha Vovesného, Dušana Sitka, Šimona Bilinu a další herce. Režisérské taktovky se chopil Libor Kodad.

V seriálu se objeví řada známých zákoutí safari parku. Rozsáhlé pláně Afrického safari Josefa Vágnera, které je v kontextu střední Evropy zcela unikátní, jednotlivé expozice i pavilony hrají v příběhu velkou roli. Ačkoliv hlavními hvězdami budou oblíbení herci, velký prostor dostanou i zvířecí obyvatelé safari parku. Provoz safari parku se kvůli natáčení nijak nemění. Případné uzavírky jsou jen krátkodobé a na daná místa je vždy možné se ve stejný den o něco později vrátit.

"K zebrám, žirafám nebo nosorožcům v poslední době přibyly taky kamery, mikrofony nebo herci. Ačkoliv některá místa bude třeba dočasně obejít a později se k nim vrátit, věřím, že si návštěvníci natáčení užijí s námi. Všem moc děkuji za pochopení a těším se na setkání v safari parku nebo na televizních obrazovkách," řekl představitel jedné z ústředních postav David Gránský.