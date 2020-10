Na Univerzitě Karlově vystudovala Pedagogickou fakultu. „Už během studia jsem si musela vzít půjčku,“ vzpomíná Adéla.

Přitom nepochází z vyloženě sociálně slabé rodiny. „Nebyli jsme chudí, ale nemohli jsme si ani vyskakovat. Proto jsem byla šťastná, když jsem se dostala hned po studiích do evropského projektu na ministerstvu školství a časem jsem plánovala začít učit,“ vypravuje.

Všechno zvládnu úpně sama

Projekt však po pár měsících skončil. Adéla neměla nárok na odstupné. „Ani na pracáku bych nic nedostala, byla jsem jen pár měsíců po škole. Rodiče navíc ručili svým bytem, nechtěla jsem je tedy prosit o peníze a nějak je finančně ohrozit.“

Byla zoufalá. Neměla z čeho zaplatit nájem ani splátku půjčky. Hledala v Annonci nabídku zaměstnání. A našla inzerát na eskort. Moc dlouho se nerozhodovala, vzala číslo a vytočila ho.

Nastal čas první schůzky. Majitelka privátu ji dovedla za zákazníkem. „Aby zjistila, jestli to psychicky a fyzicky zvládnu, bylo to přímo na trojku. Muž to dělal nejdříve s majitelkou, potom se mnou,“ popisuje bez známky emocí svůj vstup mezi prostitutky.

Osvědčila se. A ještě ten den měla další tři schůzky.

„Dva dny jsem spala s muži a vydělala jsem si na celý nájem. Předtím jsem chodila měsíc do práce a měla jsem co dělat, abych všechno poplatila. A najednou jsem dostala tolik peněz skoro za nic,“ vysvětluje své důvody, proč zůstala.

Dostala se do začarovaného kruhu. Tak jako spousta holek před ní. „Přišel zlomový okamžik. Brala jsem své první peníze a začala jsem v tom lítat.“

Partner nic nepoznal

V té době měla Adéla vztah. Partnerovi to, jak si vydělává, neprozradila. „Přišlo mi jen trochu úsměvné, že si nevšiml, že jsem v sexu začala dělat věci, které jsem do té doby nedělala.“

Na otázku, co to bylo, bez sebemenší známky studu odpovídá: „Klasika. Anální sex, orální sex… Je fakt, že ho hodně partnerek odmítá. Ale to je přesně to, co chlapi chtějí,“ říká.

Právě pro to prý muži Adélu a její kolegyně vyhledávají. „Sice na tom vydělávám, ovšem přijde mi škoda, že to s nimi partnerky nedělají.“

Místo potratu prostituce

Adéla si nyní nejstarším řemeslem vydělává tolik, že neuvažuje o jiné práci. Pomáhá však ve Spolku pro ochranu žen těm, které se z tohoto začarovaného kruhu chtějí dostat. „Lepší je se do tohoto momentu vůbec nedostat. Ale ne vždy to jde,“ míní.

To je případ i její kamarádky. Před maturitou otěhotněla. A rodiče jí dali na výběr: buďto půjde na potrat, bude dál studovat na vysoké škole a budou ji finančně podporovat, nebo si dítě nechá a vyhodí ji z domu.

„Rozhodla se miminko si nechat. Vztahy s rodiči se po pár letech sice napravily, ale ona v tom lítá doteď. Rodiče by si tedy měli uvědomit, kam až mohou vést jejich přehnané požadavky na děti,“ dodává Adéla a s knihou od „Zuřivého reportéra“ v ruce odchází vstříc svému osudu.

Spolek pro ochranu žen ve zkratce

* Nezisková organizace vznikla v roce 2016 původně jako iniciativa prostitutek z privátů a eskort servisu proti sociálně motivované prostituci. Dnes pro ni pracují jako dobrovolnice a mají kolem sebe tým odborníků.

* Dobrovolnice aktivně pomáhají prostitutkám a provozují například podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s nejstarším řemeslem na světě, nebo se o to snaží.

* Spolek jedná s politiky a upozorňuje je na souvislosti mezi sociálními problémy a prostitucí. Motivaci například samoživitelek považuje za selhání státu a bojuje proti ní.

* Od roku 2017 nepobírá spolek žádné dotace a funguje na bázi dobrovolnictví.