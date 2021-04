S návrhem na zvážení změny právní kvalifikace v případu tragické nehody, při níž vloni v Praze zemřel ostravský policista Pavol Kikloš (31 let), přišel právní zástupce pozůstalých – ostravský advokát Petr Kausta.

Při tragické nehodě přišel o život ostravský policista Pavol Kikloš. | Foto: Twitter.com/Jan Švejdar

Své úvahy nastínil ve čtvrtek během odročeného hlavního líčení u Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle něj by jednání opilé řidičky, která neštěstí zavinila, nemělo být posuzováno jako usmrcení z nedbalosti, ale přísněji, jako obecné ohrožení se sazbou od osmi do patnácti let vězení.