Ani na Městský stadion Ostrava, kde svá utkání hrají fotbalisté Baníku, by se nevešli všichni lidé, kteří se stali obětí podvodu dvaačtyřicetiletého Denise V. z Ostravy. Celkem jde o dvacet tisíc napálených. Kapacita stadionu je zhruba patnáct tisíc osob, což by znamenalo, že dalších pět tisíc by zůstalo před jeho branami.