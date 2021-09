Zlikvidovat se muselo 5720 dávek vakcíny Vaxzevria od společnosti AstraZeneca. „O tuto očkovací látku nebyl mezi lidmi zájem. Byly to vakcíny pro praktiky, jejichž pacienti však o ně nestáli. Těmto látkám skončila expirace na konci srpna,“ reagoval na dotaz Deníku koordinátor.

Podle Šína způsobily nezájem o Vaxzevrii zmatky ohledně toho, komu by měla být podána. „Nejprve měla být vakcína použitelná pouze pro mladé lidi, pak se to ale změnilo a byla určena pacientům nad šedesát let. Poté se zas nedoporučovala nikomu,“ vysvětlil Šín.

Nulový zájem

Jeho slova potvrdil také Adam Knesl, mluvčí Poliklinik Agel, které se od konce března staly jedním z oficiálních očkovacích míst Plzeňského kraje. Agel očkuje pouze vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer/Bion-Tech, ale po dohodě s krajským koordinátorem společnost souhlasila, že bude také prostředníkem pro dodávku Vaxzevrie pro praktiky v kraji. „Od koordinátora Poliklinika Agel Plzeň obdržela větší množství této vakcíny s tím, že praktičtí lékaři a další očkovací místa si mohou u nás tento typ vakcíny vyzvednout. Bohužel v červnu Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučilo očkování vakcínou Vaxzevria pouze pro osoby starší šedesát let, což vedlo prakticky k nulovému zájmu o očkování tímto typem vakcíny,“ popsal situaci Knesl.

Mluvčí rovněž dodal, že naprostá většina obdržených vakcín od Plzeňského kraje pro účel další distribuce zůstala nevyzvednuta a nevyužita. „Na tuto skutečnost jsme krajského koordinátora opakovaně upozorňovali. Na konci srpna skončila expirační doba těchto vakcín, takže musely být zlikvidovány,“ uzavřel Knesl.

Robin Šín doplnil, že u jiných typů vakcín zatím podobná situace v takovém měřítku nenastala. „Do budoucna to ale může hrozit například u Pfizeru, protože lidé už celkově o očkování příliš nestojí,“ upozornil.

Zachraňte vakcínu

Podle serveru OpenDataLab bylo v kraji zničeno ještě 42 vakcín od Pfizeru.

Kvůli proexpirování očkovacích látek vznikla na internetu výzva s názvem Zachraňte vakcíny, do nichž jednotlivé ambulance zadávají vakcíny, kterým se blíží datum spotřeby. Zájemci o vakcínu se tak na uvedeném kontaktu mohou na očkování domluvit. Lékaři tam nejčastěji nabízejí vakcíny od společností Janssen a AstraZeneca.