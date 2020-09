Řidič Mustangu jel před osudnou srážkou až 158 km/h. Pozůstalým vyjádřil lítost

Řidič vozu Ford Mustang Vojtěch Chaura, který vloni v září při vysoké rychlosti zavinil nehodu a způsobil smrt zástupce ředitele vojenského zpravodajství, se krkonošskými serpentinami řítil rychlostí 158 kilometrů v hodině. Tvrdí to obžaloba v úvodu soudního jednání, které dnes začalo u Okresního soudu v Trutnově. Řidiči hrozí osm let vězení. Právní zástupce pozůstalých žádá trest až 15 let vězení.

Obžalovaný Vojtěch Chaura z Pardubic (vpravo) u Okresního soudu v Trutnově. | Foto: Deník/Jan Braun