Jednotka hasičů do domu v Masarykově ulici původně vyjížděla k narušenému potrubí. Když se ale dostali dovnitř, došlo k výbuchu.

„Policisté dohlíží na to, aby se do blízkosti zničeného domu nedostaly nepovolané osoby. Na místo dorazili také kroměřížští kriminalisté, kteří společně s vyšetřovatelem hasičů stále ještě zjišťují přesnou příčinu a okolnosti výbuchu,” informovala o půl osmé večer policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Objekt bude střežen

„Jakmile likvidační práce skončí a zhorší se světelné podmínky, objekt zabezpečíme a budeme jej střežit celou noc. Ráno se sem opět vrátí kriminalisté a budou pokračovat v ohledávání místa činu a ve vyšetřování,” popsala Simona Kyšnerová.

Podle policejní mluvčí vybuchl plyn v domě okolo 12.30.

„Dům stál u hlavní silnice na trase mezi Kroměříží a Kyjovem. Na místě jsou naši psovodi a kriminalisté, kteří společně s vyšetřovatelem hasičů zjišťují okolnosti výbuchu. Policisté také odklání provoz,“ upřesnila odpoledne policejní mluvčí.

Člověk pod sutinami

Na místě bylo odpoledne podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové pět zraněných, z toho čtyři hasiči a jedna civilní osoba. Jeden člověk zůstal zavalený pod sutinami, proto na místo události dorazil i speciální tým hasičů USAR (Urban search and rescue team – pozn. red.), který je vycvičen na vyhledávání lidí ze zavalených domů, jednotka s těžkou technikou z Hlučína a kynologové, kteří prohledávají sutiny.



Na místě zasahuje 16 hasičských jednotek a USAR tým z @hzsmsk. 2 kynologové se psy prohledávají sutiny. pic.twitter.com/mpOWMYz0vI — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2021

Do Koryčan zamířil také generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

Chvíli po události byla na místě i redaktorka Deníku. Policie odpoledne povolovala vjezd do obce jen obyvatelům. Sutiny zříceného domu ležely na silnici a podle policie stále hrozilo nebezpečí výbuchu. Pohled na místo nehody zakrývala velká zábrana na silnici.

Místní jsou v šoku

„Bylo krátce před třičtvrtě na jednu, když jsme s manželkou uslyšeli obrovskou ránu, strašně jsme se lekli. Nevěděli jsme, co se děje. Manželka se podívala na internet, aby zjistila, co se děje. Za chvíli se objevily první informace, tak jsme neváhali a vyrazili jsme k místu události. Začaly se tam sjíždět sanitky – asi šest sanitek, hasiči a policie. Je to hrůza,“ popsal senior Jaroslav Šohaj, jeden z místních obyvatel.

„Zdravotnická záchranná služba na místě ošetřila celkem čtyři osoby. Dvě z nich utrpěly středně těžká zranění a byly odeslány do nemocnic. Jeden člověk mířil do Kroměříže, druhý do KNTB. Další osoba byla letecky přepravena do Ostravské fakultní nemocnice a jednu osobu ošetřili zdravotníci na místě,“ informoval kolem 16.00 mluvčí Záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka.

Tragická zpráva potvrzena

Krátce nato hejtman Zlínského kraje Radim Holiš uvedl, že při výbuchu zahynuli dva dobrovolní hasiči.

„Bohužel, musím potvrdit tuto smutnou informaci, že při zásahu v Koryčanech zemřeli dva členové dobrovolného hasičského sboru, reagoval na dotaz Deníku hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Na místě zasahovali také záchranáři z Jihomoravského kraje. Na místě události také přistály dva vrtulníky, jeden z nich z Moravskoslezského kraje.

„Po dobu zásahu a do následného vyhodnocení celé události nebude kraj tragédii komentovat,“ doplnil hejtman.

U požáru zasahovala dohromady 70 profesionálních a dobrovolných hasičů.