A to je právě teď. Hornoplánský přívoz nejezdí a jezdit hned tak nezačne. „Přívoz na vodu v brzké době nepůjde,“ potvrdil starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Až někdy začátkem dubna.“

Na druhém břehu Lipna v osadách Přední Zvonková, Bližší Lhota a Další Lhota žije několik desítek obyvatel. Podle současných nařízení vlády se mohou pohybovat mezi okresy jen v nejnutnějších případech. Jinými okresy jsou ale defacto obklopeni kolem dokola. „Lidé se na nás s dotazy, co si mají počít, neobrací,“ říká Jiří Hůlka. „Nemohou dělat nic jiného, než prostě Lipno objíždět. Jestli na hranici okresu stojí hlídka policie, nevím, já tam nejezdím. S místním oddělením policie jsem ale mluvil. Policisté jsou rozumní, situaci lidí za vodou znají, tak jim nebudou dělat potíže.“

Na druhém břehu Lipna žije v Přední Zvonkové například Petr Tahotný. Současné postavení tamních obyvatel však nevidí nijak dramaticky. „Nějaké zásoby potravin máme,“ říká. „Nemůžeme teď nikam,“ líčil s úsměvem, ačkoliv byl v té chvíli paradoxně pracovně v Praze. „Hlídky policie u hranice okresu jsem tu zatím neviděl. Měli bychom mít nějakou výjimku. Já mám potvrzení ze zaměstnání, ale ti, kdo ne, si momentálně nemají kde nakoupit bez toho, že by nic neporušili. Obchod je jenom v Horní Plané nebo v sousední Nové Peci, který je a není zásobený. Myslím, že policie bude v tomto rozumná, protože to nemá východisko. Ostatně my odtud do Plané stejně musíme – do zaměstnání, i na nákupy. Na druhé straně – díky uzavření tady budeme mít klid.“

Město Horní Planá se řadí k obcím s největší katastrální rozlohou v Česku. Její území přesahuje 127 kilometrů čtverečních. Díky tomu teď mají tamní obyvatelé k dispozici záviděníhodný prostor pro vycházky, sportování a rekreaci.