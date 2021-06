„Výsledek je z našeho pohledu výborný, možná až nad očekávání. Měl jsem pocit, že Skotové byli hodně sebevědomí a nic jiného než vítězství si nepřipouštěli,“ svěřil se Václav Brůna se svými dojmy bezprostředně po skončení duelu, v němž Česko bralo všechny body po výhře 2:0.

„Bylo asi jasné, že se nás soupeř pokusí ze začátku přitlačit, což se stalo, ale naši to docela ustáli, postupem času zjistili, že to půjde i směrem dopředu a začali hrát více konstruktivně,“ všiml si Václav Brůna. „Nebudu originální, když vypíchnu dvě česká jména. Jednak gólmana Vaclíka, který podal výtečný soustředěný výkon a přišlo mi, že působil uklidňujícím dojmem na celou defenzivní hru. A potom samozřejmě Schicka, oba jeho góly byly nádherné. K tomu druhému není ani co dodat. Skotský brankář zřejmě situaci hodně podcenil, byl daleko venku z branky, byl si příliš jistý, že se nemže nic stát, ale jeho spoluhráči ztratili míč a přišel moment, který se povede třeba jednou za fotbalový život. Ale s tím musí každý gólman počítat, že se před ním může něco pokazit. On s tím naštěstí pro nás nepočítal,“ okomentoval Václav Brůna nevídanou Schickovu trefu téměř od půlící čáry.

„Jsem rád, že se na tomto výsledku podílel i poličský odchovanec Tomáš Holeš, který po příchodu na hřiště a chvilce počáteční nervozity odvedl spolehlivou práci. Na Tomáše si samozřejmě moc dobře pamatuji, hrál ve Svitavách za žáky, když jsem u nich působil,“ připomněl Brůna osobní zkušenost se současným reprezentantem a oporou Slavie. „Skóre zápasu mohlo být nakonec možná 4:2, ale i 2:0 je výborný počin, premiéra dopadla nejlépe, jak mohla. Možná kluci překvapili i sami sebe. Po druhé brance jsem si byl stoprocentně jistý, že zvítězíme,“ uvedl zkušený trenér a obětavý nadšenec, který se v současné době věnuje péči o fotbalový potěr v Dolním Újezdu.

„Rozhodně by tohle vítězství mohlo našemu celku pomoci do dalších bojů, do dalšího utkání mohou jít hráči i trenéři klidněji a sebevědoměji. Psychicky je to strašně důležité, proti Chorvatům nepůjdeme do hry s nožem na krku, že musíme vyhrát. Osobně jsem rád, že mužstvo touhle výhrou trochu zavřelo ústa věčným škarohlídům a chytrolínům, kteří dopředu psali, že třikrát prohrajeme a pojedeme domů. Tohle účtování bez hostinského opravdu nemám rád. Já jsem přesvědčen, že našim klukům je potřeba věřit, je skvělé, že jsme Euro zahájili takhle dobře,“ pochvaluje si Václav Brůna.