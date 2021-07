Druhá domovina. Na Apeninský poloostrov se vydal ze Sparty a strávil tam osm let. Odchovanec broumovského fotbalu působil v týmech US Lecce, Hellas Verona, Spezia Calcio a Calcio Portogruaro Summaga. Itálie mu přirostla k srdci, zůstalo mu tam hodně přátel, a tak Ondřej Herzán nemůže tipovat finále evropského šampionátu jinak než pro Squadru Azzuru.

Ondřej HerzánZdroj: Foto: TJ Sokol Živanice

Co říkáte na finálového soupeře Itálie?

Anglie je protěžovaná a celý šampionát postavili pro ni. Mají moc výhod, necestují. V semifinále byla sice lepší, ale rozhodčí ji dost tlačili.

Jakou zbraň by měla Itálie na hrdý Albion vytasit, co by mělo na Anglii platit?

Italové mají bezesporu lepší tým, prošpikovaný individualitami. S takovým soupeřem se Anglie zatím na Euru nesetkala. Nastupovala proti týmům, které neměly tolik osobností. Italové mají hladový tým, dobře poskládaný a ještě hrají moderní fotbal. V každé řadě najdeme rozdílové hráče.

Vypořádají se Italové s neúprosným anglickým stylem?

Anglie bude hrát zezadu. Nebude vůbec otevírat hru. Znovu budou spoléhat na to, že nedostanou gól. Předpokládám vyrovnaný zápas.

Hráči z Apeninského poloostrova se už jednou na šampionátu proti nedobytné obraně trápili. Rakousko udolali až v prodloužení.

To mě překvapilo. Rakušané s nimi vydrželi bojovat. Angličani po fyzické stránce také neodpadnou. Rozhodnou maličkosti.

Už jste to naznačil. Anglii nikdo na šampionátu pořádně neprověřil. Naopak Squadra Azzura přešla přes Belgii i Španělsko. Mohlo by to být její plus?

Vyřadili těžké soupeře, takže jsou psychicky hodně nahoře. Nicméně tyto zápasy jim sebraly hodně sil. Ale mají hodně široký kádr, takže finále po fyzické stránce zvládnou. A jak jsem říkal, když přijde někdo z lavičky, tak tím hra Italů neutrpí.

Hraje se v anglickém chrámu ve Wembley. Bude to pro domácí výhoda?

Podle mě to není úplně výhoda Anglie. Po pětapadesáti letech se dostala do finále velkého turnaje a hráčům to může svazovat nohy. Očekávání fanoušků i veřejnosti jsou totiž veliká.

Jste ve spojení s vašimi italskými přáteli a jak vůbec letošní Euro prožívají?

Italové jsou fotbalový národ, tudíž jim nechybí před každým šampionátem dostatek sebevědomí. Takže finálovou účast předpokládali. Už před Eurem mě ubezpečovali, že půjdou daleko. Letos jsem s nimi souhlasil, protože ten tým je opravdu silný. Teď jsou na nohách a mistrovství prožívají hodně.

Italové asi prahnou po úspěchu víc než kdy jindy. Souhlasíte?

Prahnou hodně. Prošli si generační obměnou. Až na Chielliniho a Bonucciho mají v kádru mladé kluky, kteří ještě nic nevyhráli.

Je asi zbytečné se ptát, komu fandíte a kdo vyhraje, viďte?

Vítězství přeji Itálii. Nejen proto, že jsem tam působil. Nelíbilo se mi, jakým způsobem se dostala do finále Anglie. Italové o gól vyhrají.

Vlastně vy ani nemůžete tipovat jinak. Co kdyby se dostal Deník do rukou vašim italským kamarádům.

(směje se) Jedna věc je tipovat a druhá přát. Našim jsem proti Dánům přál, ale tipoval, že prohrajeme 0:1. Tady naopak Itálii vítězství nejen přeji, ale také tipuji.

Skalák: Anglii jsem věřil už před turnajem

Anglické prostředí zná dokonale. Čtyři roky strávil na ostrovech v týmech Brightonu a Millwallu. A před nedělním finále Eura s Itálií více věří hrdému Albionu. I když po diskutabilních událostech v semifinále s Dány je rozpacích, zda Kaneovi a spol. přát zlatý triumf.

„Anglii jsem na vítěze tipoval už před šampionátem, ale po tom posledním zápase nevím, jestli jí to mám úplně přát,“ říká Jiří Skalák, fotbalový reprezentant, v současnosti hráč Mladé Boleslavi, který dříve oblékal dresy Brna či Sparty. „Při finále bude na stadionu i mimo něj atmosféra divoká. Žije tím celá Anglie,“ dodává rodák z Pardubic.

Jiří SkalákZdroj: Foto: FK Mladá Boleslav

Jak vidíte finále Itálie vs. Anglie? Kdo podle vás nakonec urve evropský titul?

Už před turnajem jsem říkal, že vyhrají Angličané a myslím si to pořád, i když nevím po tom, co se dělo v posledním zápase s Dánskem, jestli jim to úplně přeju. Myslím si, že to zvládnou, celý turnaj odehráli doma, až na jednu výjimku ve čtvrtfinále v Římě moc necestovali. Všechno jim nahrává do karet.

V boji o zlato je ovšem čeká Itálie – jeden z nejlepších týmů letošního šampionátu.

Samozřejmě Itálie má skvělý tým, který předvádí fantastický fotbal. Drží sérii 33 utkání bez porážky, takže Angličané to budou mít velmi těžké. Očekávám hodně vyrovnaný zápas.

Zmínil jste semifinále, v němž Angličané vyřadili Dány až v prodloužení z problematické penalty a situaci ještě předcházel druhý míč na hřišti. Co jste říkal těmto momentům?

Hlavně jsem se divil, že rozhodčí nepřerušil hru, když se na hřišti objevily dva balóny. I řada lidí se mě na to ptala, jak tato situace měla být posouzena. Myslím si, že se ve hře nemělo pokračovat. A co se týká penalty, tak ten kontakt byl sporný. Navíc se jednalo o semifinále Eura, prodloužení… Podle mě to pokutový kop být neměl. Vůči Dánům to bylo nefér, nezasloužili si to. I vzhledem k tomu, jaké výkony během turnaje předváděli. Čekal jsem, že tohle semifinále nakonec rozhodnou penalty, které by podle mě Dánové zvládli lépe po psychické stránce. Byla to pro ně křivda a nyní celá Evropa víceméně chce, aby finále vyhrála Itálie.

Prostředí v Anglii dobře znáte. Už při semifinále s Dánskem byli domácí fanoušci dost divocí. Jaká atmosféra se dá čekat při finále v Londýně?

V Anglii panuje obrovské nadšení. Nějakou penaltu s Dány, to tam nikdo neřeší. Všichni mají radost, že národní tým postoupil do finále. A jestli ještě získají zlato, tak oslavy v Anglii budou obrovské. To oni umějí. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Fanoušci tam jsou divocí. Vidět to bylo třeba v semifinále, kdy se laserovým paprskem snažili rozhodit dánského brankáře Schmeichela při penaltě Harryho Kanea. Ale tohle oni neřeší, je jim to jedno. Při finále bude na stadionu i mimo něj atmosféra divoká. Po celé Anglii už se připravují tábory s televizemi, velkoplošnými obrazovkami a celá země tím bude žít. Dá se očekávat, že bouřlivá atmosféra bude i na stadionu ve Wembley.

Anglie má nabitý tým, že na lavičce sedí takové hvězdy jako Markus Rashford z Manchesteru United nebo Jadon Sancho, jenž během šampionátu přestoupil z Dortmundu právě do United. Překvapuje vás to?

Především u Sancha mě docela zaskočilo, že moc toho zatím neodehrál, ale trenér Gareth Southgate má svoje hráče, kterým důvěřuje a staví je. Vpředu spoléhá hlavně na Sterlinga, Kanea a doplňuje to nejvíce Sakou. Vybraným hráčům věří a ani fanoušci mu nemohou nic říct, když se dostali až do finále a zvládli to bez zmíněných fotbalistů. Třeba kdyby hráli, tak by to dopadlo jinak. Ale pro mě je také překvapením, že hráči jako Sancho či Rashford nehrají.

Anglie před semifinále s Dánskem hýřila sebevědomím. Dokonce tamní média už před zápasem brala postup Anglie do finále s Itálií jako hotovou věc. Vydrží jim to?

Myslím si, že sebevědomí jim zůstane. Dostali se až do finále, kde už je čeká velmi kvalitní soupeř, ale oni si věří. Velké emoce a nadšení budou z anglického týmu cítit.