Jeden gól dal, druhý připravil kanonýrovi české reprezentace Patriku Schickovi. Tomáš Holeš byl při osmifinálové výhře 2:0 na ME nad Nizozemskem mužem zápasu. Jak utkání prožíval jeho mladší bratr Roman Holeš (na snímku), který duel sledoval přímo v Puskás Aréně? „Nepopsatelný pocit,“ řekl dojatě.

Jak jste prožíval postup národního týmu přes silné Nizozemce?

Pořád se z té euforie dostávám. Musím říct, že to byl fantastický týmový výkon. Pro mě to je umocněno tím, že brácha dal gól.

Jaké emoce jste měl přímo na stadionu, když Tomáš otevřel skóre zápasu?

Neuvěřitelný. Po více než roce bylo na stadionu tolik diváků. Když dal brácha gól, tak to byl naprostý výbuch. Naši fanoušci šíleli. Pořád nenacházím slova, jak mě to dojalo. Myslím, že máme oba zážitek na celý život.

Věřil jste před zápasem, že by se přes Nizozemce mohlo postoupit?

Upřímně jsem si myslel, že to bude hrozně těžký zápas, protože oni mají výborné hráče. Jedinou cestou byl bezchybný týmový výkon, což kluci splnili do puntíku.

Bratr si výbornými výkony říká o zahraniční angažmá, souhlasíte?

Určitě k tomu směřuje, protože jeho výkony jsou opravdu na vysoké úrovni. Byla by to neskutečná paráda. Roman Holeš byl z výkonu bráchy Tomáše dojatý.Zdroj: archív R. HolešeZa poslední rok udělal obrovský pokrok. Ve Slavii se nejdříve nemohl dostat do základní sestavy, jeho pocity byly smíšené, ale teď zažívá fotbalovou pohádku. Přál bych mu anglickou ligu.

Kde zápas sledoval zbytek rodiny?

Já byl s partou kamarádů v Budapešti. Mamka s taťkou a bráchou sledovali duel doma, hned jsme si po zápase psali. Táta také nenacházel slova. Prostě jsme z toho byli všichni nadšení.

Co vaše fotbalová kariéra?

Pořád jsem hráč divizní Bystřice nad Pernštejnem, uvidím, jak to bude dál.

Pokukujete výš?

Vždycky jsem měl před sebou toho bráchu, chtěl jsem se mu vyrovnat, ale bohužel mě potkalo zranění. Teď už to vzhledem k pracovním povinnostem moc nevidím. Kdyby však přišla nějaká nabídka, tak ji určitě zvážím.