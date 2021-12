PODZIM V ČFL

Jakoby nějaké prokletí padlo na podzim na fotbalisty ústecké Jiskry. Marně čekali na nějaký moment, který ukončí jejich výsledkové trápení, které nechtělo vzít konce. A nevzalo ho do posledního kola, takže trenér VLADIMÍR CHUDÝ nemohl být při hodnocení spokojen. Najít cestu z tabulkového dna nebude na jaře jednoduché.

Šestnácté místo v polovině soutěže, dvanáct bodů na kontě. Úvodní komentář k nepovedenému podzimu?

Je to jednoznačné zklamání. Bohužel tohle nikdo z nás asi nepředpokládal.

Kde vidíte ze svého pohledu základní příčiny faktu, že přezimujete na posledním místě třetiligové soutěže?

Podle mě jsme v první řadě zklamali v koncovce a nedokázali proměňovat šance, které jsme si vytvářeli. Pohříchu ani naše obraná hra nebyla někdy úplně optimální.

Jak jste (ne)spokojen s vaším podzimním účinkováním, pokud se týče herního projevu?

Prezentovali jsme se naší typickou hrou, snažili se kvalitně bránit a být nebezpeční dopředu z rychlých protiútoků a standardních situací. Jenomže hra dopředu z naší strany nebyla dobrá.

Projevila se podle vašeho názoru na odehrané podzimní sezoně předcházející dlouhá „covidová“ pauza a dva nedohrané ročníky, a to jak u vašeho družstva, tak celkově na úrovni soutěže?

Jestli se projevila, tak jedině kladně. Soutěž je kvalitnější, než byla před „covidem“. Řada týmu se posílila, zabudovala nové mladé hráče a většina B mužstev do svých kádrů přibrala starší a zkušené borce, kteří prošli první ligou. My jsme se také snažili tým posílit, což se nám i podařilo, nicméně řada našich hráčů je ještě velmi mladá a s třetí ligou, respektive mužským fotbalem, se úplně nesrovnali.

Umístění a bodový zisk to nebudou, ale něco pozitivního by se na ústeckém podzimu najít dalo?

Bohužel moc pozitivních stránek nevidím. Snad jediným kladem bylo, že se nám vyhýbala zranění a nemoci.

Podzim byl celkově O.K., dvě prohry ale živanického trenéra přece jen mrzí

Utkání doma a venku, byl na nich u vás patrný rozdíl, ať výsledkový, případně herní?

V domácích zápasech jsme jednoznačně zklamali. Nepodařilo se nám doma získat potřebný počet bodů. Jenom dvě vítězství z osmi zápasů, to je velmi málo. Z venkovních utkání jsme asi získali maximum, co jsme mohli.

Nízký počet vstřelených gólů, jen čtrnáct, tedy nejméně ze všech. Čím si to vysvětlujete? Bylo to dáno tím, že jste se do šancí těžko dostávali, nebo jejich špatným řešením?

Nikdy v minulosti jsme nevynikali množstvím nastřílených branek, vždy jsme měli pasivní skóre. Bohužel letos na podzim se nám v zakončení extrémně nedařilo. Dá se říci, že vstřelit o tři důležité branky více, tak jsme v tabulce úplně někde jinde.

Jak jste v podzimních bojích obstáli v defenzivní činnosti? Až na vysokou porážku proti Dukle se nezdálo, že byste podle počtu obdržených gólů měli vyložené potíže…

Vždy jsme měli hru postavenou na pevné defenzivě a většinou jednou za rok měli někde venku velký výpadek. Letos to bylo velmi podobné. Nikde jsme nedostali, kromě zmíněné Dukly a ještě Přepeří, moc branek. Z tohoto pohledu naše defenziva nepůsobí špatně, ale body nejsou a jsme poslední v tabulce, takže jsme dobře neobstáli.

Rozdělení béček? Je to velmi nefér

Které zápasy byste ve vašem podání označil jako nejpovedenější a naopak, ze kterých vám body nejvíce chybí? Sám jste některé duely (Hradec, Chlumec) hodnotil tak, že jste je měli vyhrát…

Ano, domácí zápas s Hradcem Králové byl velmi dobrý a měli jsme v něm zvítězit. Šancí jsme si vytvořili dost, bohužel je neproměnili. S Chlumcem jsme odehráli také slušné utkání, ale tam jsem byl se ziskem jednoho bodu spokojený. Měli jsme přivézt bod z Teplic, inkasovat gól v poslední minutě z autu bylo trestuhodné. Chybí nám také body z domácího utkání se Živanicemi, kde jsme nebyli horším týmem. To samé bylo v duelu proti Zbuzanům, kde jsme měli v 90. minutě stoprocentní brankovou příležitost, abychom rozhodli o vítězství, ale netrefili prázdnou branku. Mohl bych takhle pokračovat dál, ale na kdyby se ve fotbale nehraje.

Bodový zisk není vůbec špatný, říká kouč pardubické rezervy Řezníček

Co byste řekl k soutěži jako celku, jak se vám líbí, posunuje se její herní kvalita? Co vás v ní během podzimu zaujalo či překvapilo, ať v kladném nebo záporném smyslu?

Jak jsem uvedl výše, třetiligová soutěž se zkvalitnila. Rezervní celky se posílily, už to nejsou nejsou ta naivní dorostenecká mužstva, co přišla hrát Českou fotbalovou ligu. Ostatní kluby také vylepšily svoje kádry, všem se je podařilo velice dobře doplnit, což se samozřejmě projevilo v soutěžních utkáních. Ta měla velice kvalitní úroveň.

V soutěži bojujete kromě jiného proti osmi béčkům profesionálních klubů. V čem je to pro vás specifické?

Samozřejmě je to složité, jelikož hrajete většinou proti profesionálům, kteří se věnují pouze fotbalu a mají více času na přípravu a regeneraci po utkání. Hráči, kteří pracují a zároveň u toho hrají třetí ligu, takové podmínky nemají. Někdy na vás vyjde reprezentační přestávka a proti vám nastoupí velice dobře posílené béčko. Pak je hodně těžké proti takovému týmu hrát. A navíc je to velmi špatně rozdělené, skupinu A hrají jenom tři ligová béčka. Bohužel v tomto absolutně selhala Řídící komise pro Čechy. Několikrát jsme apelovali na to, aby se soutěž rozdělila rovnoměrně, leč marně. Z tohoto pohledu je to velmi nefér.

Otázka na závěr: Co s tím? Vaše plány pro přípravu a následně do jarních odvet?

Samozřejmě nic nebalíme. Budeme se dál poctivě připravovat. Pokusíme se kádr posílit, a to především hotovými fotbalisty, kteří by nám dokázali okamžitě pomoci.