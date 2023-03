Druhý zástupce Pardubického kraje už tak nadšený nebyl. Živanice na hřišti Přepeří sice hrály aktivně, ale jako první a jediný se prosadili domácí. Byť šance byly k vidění na obou stranách, tak od osmadvacáté minuty už žádná neskončila na úrodné půdě a domácí Přepeře tak vyhrály 1:0. Živanice se kvůli těsné prohře propadly až na předposlední místo tabulky ČFL. Naopak Pardubice B poskočily na jedenácté místo.

FC Hradec Králové B - FK Pardubice B 0:1

Fakta - branka: 90. Vencl. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Havlík z Dačic (Tesař, Janíček). Diváci: 280. Sestavy - FC HK B: Čábelka - Baloun (80. Hypšman), Hodač, Hlaváč, Kosař, Trusa, Holovatskyi, Hájek, Boniš, Dvořák. FK PCE B: Šmíd - Rosa, Vencl, Koukola, Sedláček - Jeřábek - Sychra, Šimek (67. Dostál), Jarkovský (46. Štichauer), Kapanga (67. Miláček) - Lima.

Pavel Němeček (trenér FK Pardubice B): "Pro nás utkání skončilo nejlépe, jak mohlo. V poslední minutě trefit vítězství z přímého volného kopu je prostě fantastický. Jinak si myslím, že utkání bylo herně vyrovnané. Oba dva týmy měly hodně ztrát a příliš nebyla k vidění herní kvalita. Šance, ke vstřelení branek jsme měli více a v závěru se k nám přiklonilo štěstí."

Aleš Čvančara (trenér FC Hradec Králové B): „Je to strašně kruté. Nesmyslný faul v 90. minutě, náš hráč to může hrát normálně, ale jde do toho jako blázen. Pak střela, která vlastně není střelou, tak si ji tečujeme zádama sami do brány a skončí to 0:1. Přitom ve druhém poločase jsme předvedli asi lepší výkon než v tom prvním. V něm byly lepší Pardubice, my jsme poctivě bránili a snažili se chodit do brejků. Zápasu by slušela remíza.“

FK Přepeře - TJ Sokol Živanice 1:0

Branky: 28. Ugwu. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Lerch – Švorc, Gunitš. Diváci: 192. FK Přepeře: Tkachenko – Janošík, Tvaroha, Nesvadba (C), Knejzlík, Pavlata, Bulíř, Martan (65. Jimmy), Vyčítal (89. Habr), Novák (77. Pejčić), Ugwu (77. Angelozzi). TJ Sokol Živanice: Frydrych – Spěvák, Chocholatý (65. Svoboda), Vobejda, Buriánek, Nikodem, Štěpánek, Polák, Langr (C), D. Pánek, Kopecký.

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Bojovné utkání,které se hrálo na těžkém terénu, bylo celý zápas herně vyrovnané, avšak bohužel pro nás jedinou branku utkání vstřelil domácí Ugwu. My jsme z našich příležitostí nedokázali žádnou zužitkovat, a tak jsme si neodvezli žádný bod do tabulky."