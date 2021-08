ČFL: Vlastní gól soupeře v poslední minutě zařídil ústeckoorlické Jiskře výsledkově vydařený start do třetiligového ročníku. Více než pět stovek diváků, kteří sledovali boj o mistrovské body po bezmála deseti měsících, odcházelo spokojeno.

Ústí nad Orlicí vs. Bohemians 1905 B. | Foto: Jan Pokorný

Takticky vedený souboj nabídl několik zajímavých situací před oběma brankami, do poločasu měli největší šanci hosté, jeden z noviců v dresu Jiskry gólman Šmíd se vyznamenal, když reflexivně vyškrábl na roh střelu Havránka. Domácím vyšlo po změně stran střídání, nově příchozí hráči výrazně přitopili pod kotlem a v šestnáctce Bohemky to stále častěji jiskřilo. Ústeckou ofenzivu významně oživil Tichý a byl to právě on, kdo byl u rozhodujícího momentu zápasu. V 90. minutě na pravém křídle obešel soupeře, poslal do vápna ostrý centr, který si nešťastně do vlastní branky srazil Kadlec. A bylo rozhodnuto.