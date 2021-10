Živanický tým zcela zaskočil klub, kterému se přezdívá klokani. A už tak skákající klokani jako by si s sebou vzali do vaku péra…

ŽIVANICE - BOHEMIANS B 0:4

Fakta – branky: 7. Musil, 42. Zeman, 62. Ugwu, 87. Havránek. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 2:0. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Živanice: Frydrych – Buriánek, Spěvák, Václavek, F. Pánek (46. D. Pánek) – Kopecký (46. Knespl), Langr, Zavřel, Staňek (46. Štěpánek), Nikodem (77. Gašpar) – Petrus (15. T. Kakrda).

Góly střílel jen soupeř

Nedáváš góly a hned z první dostaneš. Tak to se nediv…

„Do utkání jsme vstoupili dobře. Vytvořili jsme si dvě tutovky, které jsme však neproměnili. Soupeř při prvním náznaku šance otevřel skóre. No to snad ani nebyla šance jako spíše naše chyba,“ sypal si za tým popel na hlavu živanický bek Michal Buriánek.

Jeho tým potkala prakticky vzápětí další rána. Tentokrát zdravotní.

„Pak musel kvůli zranění odstoupit David Petrus a my byli donuceni přeskupit trochu řady,“ vysvětluje.

Jenže i kdyby se hrálo do rána, tak „Oranjes“ branku nedají… Zápas se odvíjel v duchu: Domácí hráli a hosté stříleli góly.

„Po celé utkání jsme měli více ze hry, ale soupeř nám udělil lekci z produktivity. My jsme šance neproměňovali, zatímco on co si vytvořil, to dal. Ve druhém poločase skóroval po standardce, když se po delší době dostal na naší půlku. Účet uzavřel po brejku do otevřené obrany,“ krčí rameny hrající sekretář.

Živanice po slibné první třetině podzimu tápají.

„Oproti jiným zápasům nám to nešlo ani herně. Nevím, jestli se na našem výkonu neprojevilo třetí utkání v týdnu. Každopádně na prohru 0:4 to nebylo. Trápíme se v koncovce, když jsme ze tří střetnutí vytěžili jediný gól. A z toho plyne, že jsme si z tohoto utkání nezasloužili ani bod,“ má jasno Michal Buriánek,“ který dodává.

„Slabou produktivitu jsme kompenzovali dobrou hrou v obraně. Proti Bohemce se nám to už nepovedlo. Sešlo se nám všechno špatně.“

Neposílená Bohemka

Problém nebyl ani v tom, že by se Bohemka posílila. Její áčko v podobný čas nastoupilo proti Olomouci. Pro zajímavost, rovněž zvítězilo.

Bohemians přivezli pouze dva hráče s ligovou smlouvou. Nastoupili Ugwu a Osmančík. Jinak to byli samí mladí kluci, protože nedorazil ani Jindříšek, který za ně hraje standardně,“ všiml si Buriánek.

Fotbalová veřejnost v pardubickém okrese už dlouho nepamatujete takový výbuch s průměrným týmem.

„Za poslední dva roky se toho moc neodehrálo kvůli covidu. A ty starší sezony se mi nějak mažou z paměti,“ směje se.

Po vzestupu jakoby vždy přišel nucený pád. Živanice totiž v jednu chvíli vedly tabulku třetí nejvyšší soutěže.

„Na tabulku nekoukáme. Samozřejmě ale je příjemné, když jste první. Nic to však neznamená. Je odehráno deset kol. Tabulka je strašně vyrovnaná. Jste první, dvakrát prohrajete a můžete být desátí. V každém zápase se to míchá,“ podotýká Michal Buriánek.