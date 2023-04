Štěstíčku se musí jít naproti. Staré a známé pořekadlo si vzali k srdci fotbalisté Živanic. Po několika remízových vystoupeních si řekli, že je třeba vzít osud a především záchranu do vlastních rukou a je třeba vyhrát. Historie se nebude ptát na to, že v hradeckém týmu vypukla viróza, která silně ovlivnila jeho výrazně omlazenou sestavu, navíc domácím pomohlo také vyloučení.

Úvodní dějství nabídlo spíše přehlídku defenzivního fotbalu. Dvě větší šance si vypracovali domácí, ale gólman Čábelka je zneškodnil. To druhá půle byla pro divácké oko atraktivnější.V 54. minutě napřáhl ke střele Buriánek a s přispěním paní štěstěny v podobě teče poslal svůj tým do těsného vedení.

Veškeré naděje Hradeckých utnul následně Holovatskyi, jenž se musel po červené kartě paktovat do sprch. Zápas skončil po surovém zákroku jak pro něho, tak pro faulovaného Svobodu, jenž musel ze hry záhy odstoupit. Živanice brzy potvrdily, že „přesilovou hru“ zvládají, a po trefách Kopeckého a Poláka si bezpečně došli pro první jarní vítězství.

Pardubické béčko přivítalo na domácím hřišti Pod Vinicí Benešov a nutno říct, že se očekávaly povinné tři body, které však nepřišly. Jedinou vážnější šanci si připsali právě hosté, ale pardubický brankář zůstal nepokořen a soupeři se tudíž rozešli s neslanou a nemastnou remízou.

Živanice - Hradec Králové B 3:0 (0:0)

Branky: 54. Buriánek, 66. Kopecký, 68. Polák. Rozhodčí: Tryzna – Vít, Vitvar. ČK: 0:1. TJ Sokol Živanice: Frydrych – Buriánek, Langr "C", Nikodem, D. Pánek, F. Pánek, Polák, Spěvák, Svoboda, Štěpánek, Vobejda. FK Hradec Králové B: Čábelka "C" – Baloun, Boniš, Hlaváč, Holovatskyi, Houdek, Junek, Kadrmas, Schmoranz, Šípek, Zengler.

Michal Buriánek (hrající sekretář Živanic): "Z důvodu virózy soupeř nasadil velmi mladou sestavu a celý zápas se nesl v duchu našeho tlaku a promarněných šancí. V první půli se nám sice gól nepodařilo vstřelit, ale ve druhé jsme se prosadili hned třikrát a zcela zaslouženě získali 3 body."

Pardubice B - Benešov 0:0

Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Pardubice B: Markovič – Kirchner, Vencl, Řehák (85. Tecl), Sedláček – Dostál – Novák, Jarkovský, Brdička (79. Brož), Štichauer (90. Stýblo) – Miláček.

Pavel Němeček (trenér Pardubic): "Celé utkání jsme velmi organizovaně pracovali do obranné fáze a po ztrátách soupeře jsme chodili do rychlých protiútoku. Měli jsme hodně podobných slibných situací, ale bohužel jsme nedokázali zacílit do branky. V přechodové fázi nám chyběl klid a ještě více jsme měli dosahovat prostorů v pokutovém území. Je potřeba se v pokutovém území ještě více prát."