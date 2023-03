„Chtěli bychom navázat na skvělý podzim, ale víme, že to nebude nic jednoduchého. Bohužel nás přes zimní přípravu provázely různé zdravotní problémy,” komentoval náročnou zimu hlinecký kouč.

Hlinsko zvládlo přes zimní přestávku odehrát řadu utkání, bilance byla pozitivní. Druhý tým podzimní části Divize C dokázal porazit například juniorku Pardubic, Žďár nad Sázavou či Českou Třebovou, šestigólový příděl naopak schytal od třetiligových Živanic.

Hlinsko vstoupí do jarní části soutěže zápasem na půdě Nového Bydžova.

Soupiska před jarní částí soutěže:

Brankáři: Adrian Doležal (2001).

Obránci: Adam Rambousek (1999), David Zub (1999), Lukáš Zelenka (1997), Martin Šejvl (1992), Filip Křivka (1993), Jakub Nevole (1993), David Holec (1991), Adrian Nemšovský (2000).

Záložníci: Michal Bečička (2004), Denis Mayer (1996), Václav Pilný (2001), Simon Křižák (2000), Jan Portyš (1994), Tomáš Volf (1992), Tomáš Formáček (2001).

Útočníci: Milan Králíček (2001), Vojtěch Klika (1999), Martin Hlouš (1987).

Realizační tým - Hlavní trenér: Martin Slavík a Jiří Krejčí. Asistent trenéra a vedoucí týmu: Jan Bříza. Trenér brankářů: Leoš Škorpík.

Změny v kádru: příchody - Formáček (Rakousko), odchody - Kapanga (Pardubice).

MFK Chrudim B

V kádru Chrudimi došlo během zimní přestávky k řadě změnám, skončilo několik zkušených hráčů, kteří doplnili především mladíci z dorostu. Divizní nováček tak bude opět spoléhat především na dravé mládí, se kterým se bude chtít v náročné divizní skupině zachránit. Před startem jarní části sezony má na první sestupovou pozici náskok sedmi bodů.

S přípravou byli v Chrudimi spokojeni: „Příprava byla až nad očekávání dobrá. Kádr, který do ní nastoupil, absolvoval tréninkové jednotky jen s malými absencemi a z hlediska plnění a náročnosti máme, jak se říká, čisté svědomí. Kádr je papírově slabší, mladší a méně zkušený, nežli na podzim. Hledali jsme optimální složení na určitých postech, kde si musíme vystačit z vlastních zdrojů a uvidíme. To je prostě realita. Určitě budeme makat a bojovat, co to půjde. Hráči si budou muset sáhnout hodně vysoko, možná až nad svoje možnosti, ale to známe už z podzimu. Určitě se chceme zachránit, ale to budou chtít všichni a my samozřejmě v zimní pauze registrujeme aktivitu našich soupeřů,” má jasno trenér Miroslav Teplý.

Chrudimi B to v zápasové části přípravy střílelo. Vysoké výhry zvládlo chrudimské béčko například proti hradecké Třebši, Moravanům, Sokoleči či Žďírci nad Doubravou. Kaňkou na přípravné období je porážka v generálce na půdě konkurečního Trutnova v poměru 3:5.

Vstup do jara bude pro chrudimské fotbalisty krušný, doma totiž hostí vedoucí tým tabulky - Slovan Liberec B. Co zápas přinese?

„Kvalitu. Je to profesionální tým, který je v každém utkání doplňován hráči A týmu a je jednoznačně nejlepší v celé soutěži. V létě jsme v Liberci podali skvělý výkon a rádi bychom ho samozřejmě zopakovali," přeje si trenér MFK Chrudim B Miroslav Teplý.

Soupiska před jarní částí sezony:

Brankáři: Jakub Tlustý (2004), Ondřej Kopecký (2002).

Obránci: Vojtěch Gregovský (2003), David Vácha (2000), Martin Havránek (1993), Vojtěch Holeček (2001), Martin Hruška (2002), Václav Nykodým (2003), Michal Vaníček (2002).

Záložníci: Tomáš Dostálek (1988), David Zrůst (1995), Šimon Sedlák (2003), Marek Holub (2001), Miroslav Brychnáč (2001), David Kopecký (2001), Michal Šindelář (2001), Dominik Mrázek (2002)

Útočníci: Daniel Žalud (1994), Patrik Tlapák (1997), Michal Zvolánek (2002).

Realizační tým - Hlavní trenér: Miroslav Teplý. Asistent: Jan Hort. Vedouci: Josef Širůček. Kustod: Josef Mrkva.

Změny v kádru: příchody - Tlustý (U19), Nykodým, Hruška, Vaníček, Mrázek (všichni návrat z hostování), odchody - Janda (pracovně v zahraničí), Češka (Ústí nad Orlicí), Musílek (Chotěboř), Mrázek L., Drahoš, Linhart, Zikmunda (přerušili činnost).