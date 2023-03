Miroslav Teplý (trenér Chrudimi): „V první půli byla k vidění jedna střela mezi tyče a paradoxně při našem tlaku se za hranicí vápna trefil přesně do šibenice domácí Tomášek. Jinak dominovaly pozorné obrany a ani kombinace na obou stranách nebyla úplně optimální. Pro nás toto utkání navíc znamenalo první kontakt s přírodní trávou. Nicméně jsme cítili, že na domácí tým máme a o poločasové pauze to hráči slyšeli dosti důrazně. Dá se říci, že slova nezůstala pouze v kabině a začali jsme domácí tlačit stále častěji k jejich brance. Jako první mohl vyrovnat Zvolánek, ale jeho hlava jen těsně minula. Následně měl dvě velké šance Havránek, ale jednou v dobré pozici netrefil míč a ve druhém případě po přihrávce Brychnáče mířil pouze do tyče. Z následného rohu si však spravil chuť Zvolánek a tentokrát jeho pokus skončil za bezmocným brankářem. V nastaveném čase zahrávali ještě domácí nebezpečnou standardní situaci, ale tu jsme skvěle ubránili a postupovali víceméně sami dva na domácí branku. Bohužel Dostálek už neměl tolik sil, nestihl včas přihrát čerstvějšímu Brychnáčovi a domácí Hlavsa stačil tuto akci zbrzdit. Následná Nykodýmova střela trefila pouze obránce Mýta a byl konec. Škoda možností, které jsme neproměnili, protože z tohoto pohledu se dá říci, že jsme dva body spíše ztratili nežli jeden získali. Domácí ve druhé půli Tlustého až na jednu střelu se kterou si bez vážnějších problémů poradil nijak neohrozili, ale se vší pokorou tento bod samozřejmě bereme. První tři jarní kola jsme nepoznali chuť porážky a toto konto budeme chtít určitě rozšířit v příštím kole proti Brandýsu nad Labem.”

Dobrovice - Hlinsko 2:2

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Bylo to naše první jarní utkání hrané na přírodní trávě, pro oba celky byl povrch stejný, ale měl k rovinatosti umělé trávy daleko. Během první půle se nic zvláštního neudálo, jen jsme si na závěr nepohlídal průnik středem obrany a soupeř nás potrestal vedoucím golem. Bylo to nepříjemné, něco jsme si řekli v kabině, přeskupili to, ale v 50. minutě po centru ze strany soupeř odskočil na dva góly. Minule jsem chválil, že jsme se nezlomili, když šlo vše proti nám a teď se můžeme pochválit znovu. Za stavu 0:2 jsme se nevzdali a dvěma brankami Milana Králíčka vyrovnali. Myslím si, že jsme v závěru tahali za delší konec a kdyby se hrálo o několik minut déle, podařilo by se nám duel zlomit úplně. Vzhledem k vývoji bod bereme.”

KRAJSKÝ PŘEBOR: Choceň - Třemošnice 2:1

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Ve vyrovnaném utkání jsme na začátku druhého poločasu vyrobili dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. My jsme v závěrečném tlaku už jen snížili. inak byl remízový zápas ”

Ostatní zápasy: Heřmanův Městec - Moravská Třebová 2:0