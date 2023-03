Nová umělá tráva na Stadionu Emila Zátopka v Chrudimi žila v neděli divizním fotbalem. Dopoledne zde posílená rezerva Chrudimi nasázela do sítě Dobrovice šest branek, odpoledne zde Hlinsko nastoupilo v azylu proti Dvoru Králové, kterého porazilo díky dvěma brankám v závěru zápasu 2:0 a zůstalo v kontaktu s prvním Slovanem. Úspěšný vstup do jara má za sebou také Třemošnice, která v krajském přeboru doma přejela hosty z Přelouče.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Divize C

MFK Chrudim – FK Dobrovice 6:1

Miroslav Teplý (trenér MFK Chrudim): „Úvodních dvacet minut bylo vyrovnaných, i když byly k vidění šance, ale na naší straně trefil Sotorník pouze tyč a na straně druhé zasáhl Brát. Naše ofenzívní předpoklady se začaly naplňovat v minutě třiadvacáté, když si Sotorník spravil chuť a poslal nás do vedení. O dvě minuty později byl sražen hostujícím brankářem Firbacher a Záviška vstřelil z pokutového kopu druhou branku. Do poločasu se ještě trefil podruhé Sotorník a po něm Firbacher, což znamenalo, že utkání bylo prakticky rozhodnuté. Ve druhé půli jsme už nenavázali na kvalitu z prvního dějství, což samozřejmě pramenilo částečně z uspokojení s průběhem, i z výše skóre, a i když jsme si nadále šance vytvářeli, tak jsme dali prostor ke korekci skóre i soupeři. Nicméně další branka padla až v 81. minutě, když se trefil Zvolánek a na čestný úspěch hostů ještě stačil v 87. minutě zareagovat Žalud. Naše ofenzívní síla se hlavně v první půli dokázala prosadit a celkově se tento duel s výsledkem 6:1 dá hodnotit velmi dobře. Příští týden nás čeká utkání ve Vysokém Mýtě, kam pojedeme v dobrém rozpoložení a s odhodláním nadále bodovat.”

FC Hlinsko – TJ Dvůr Králové nad Labem 2:0

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Vzhledem k počasí jsme museli utkání odehrát v azylu na umělé trávě v Chrudimi, protože naše hřiště máme stále pod sněhem. V prvním poločase soupeř působil lepším dojmem, rychleji, techničtěji. Nám navíc vůbec nepomohlo vynucené střídání zraněného Tomáše Volfa, které nám rozhodilo naprosto vše, s čím jsme do utkání šli. První poločas byl soupeř o malinko lepší, má tam několik hráčů tmavé pleti, kteří se s povrchem dokázali velmi dobře popasovat. O přestávce jsme udělali změny, což nám pomohlo. Těší mě, že i když se příliš nedařilo, z mužstva jsem cítil, že chce utkání zvládnout. Šli jsme za výhrou a byli jsme odměněni v 79. minutě, kdy si na zadní tyči našel balon Králíček, vzápětí z trestného kopu pečetil naši výhru Pilný. Hodně nás těší, že jsme ukázali sílu v takovém zápase, kdy vám nic nehraje do karet. Zvládli jsme to, ale nebylo to vůbec jednoduché.”

Krajský přebor

Třemošnice – Přelouč 4:1

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně a rychle se ujali dvoubrankového vedení. Nedokázali jsme však využít další příležitosti a soupeř po naší chybě při rohovém kopu snížil. Po pauze jsme ale přidali další dvě branky a soupeře prakticky k ničemu, kromě dvou závarů, nepustili. Velká pochvala pro celý tým, třemi brankami vyniknul Jirka Petrlík.”

