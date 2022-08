Chrudimská rezerva se posunula do divize díky prvenství v krajském přeboru, ale její plány se nemění. „Naše cíle a úkoly jsou víceméně konstantní, i když budeme nastupovat ve vyšší soutěži. Chceme fungovat jako správná rezerva a juniorka zároveň, v co největší míře zapojit do mužstva vlastní mladé odchovance a pomoci jim s adaptací při přechodu do soutěží dospělých. K tomu bychom se chtěli prezentovat kvalitní hrou a pokud možno se pohybovat v klidných vodách tabulky,“ hlásí trenér Miroslav Teplý.

Hlinsko nezažilo optimální jaro a bylo rádo, že se vyhnulo ožehavému pásmu. Nový ročník tedy na Vysočině chtějí vzít poněkud z jiného soudku. „Cílem pro novou sezonu je pohybovat se v první polovině tabulky a celkově se prezentovat jako divizní tým,“ prohlásil trenér Martin Slavík.

Letohrad se bude snažit navázat na vydařený uplynulý ročník, během něhož se usadil v lepší divizní společnosti. „Cíle a ambice se nemění. Rádi bychom dál po herní stránce zlepšovali kluky jako jednotlivce. Jako tým bychom chtěli hrát co nejzajímavější fotbal, který bude bavit,“ vyjádřil se lodivod Aleš Majvald. „Změny v kádru jsou takové, že se vrátili tři kluci domů, a to Jakub Mokrejš do Vysokého Mýta, Jiří Počtýnský do Rychnova nad Kněžnou a Jan Kyllar do Jablonného nad Orlicí. Všem třem bych chtěl poděkovat za spolupráci a popřát jim vše nejlepší do další kariéry. Přišli tři mladí kluci: Šimon Klímek z Pardubic, Patrik Hýbl ze Svitav a Jakub Jiřánek z České Třebové. Věřím, že budou i nadále pracovití a budou pro nás přínosem. V realizačním týmu jsou dvě změny, asistenta trenéra Filipa Pražáka nahradil David Jandejsek a vedoucího mužstva Miroslava Hynka nahradil Martin Strasmeier,“ vypočetl Majvald letohradské letní novinky.

Vysoké Mýto se postupovými ambicemi netajilo už v minulé sezoně. Nenaplnily se, takže vedení klubu sáhlo po vysoké kartě a angažovalo profesionálním fotbalem protřelého trenéra Martina Pulpita. Ten by měl třetiligové sny konečně naplnit. „Jdeme do soutěže s cílem vyhrát každé z následujících mistrovských utkání a pohybovat se na špici pořadí,“ netají se známý trenérský bouřlivák. „Mužstvo má potenciál, byť s letním přípravou nejsem úplně spokojen, hodně se projevily dovolené. Stále zkoušíme ideální složení týmu, i podle zdravotního stavu některých hráčů se rozhodneme, jestli ještě budeme hledat posílení,“ dodal Pulpit.

Soupisky

TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

(loňská sezona – sestup z ČFL)

Soupiska – brankáři: Marek Jech (1999), Nikolas Hubálek (1998). Obránci: Luka Mikor ((1997), Patrik Langer (1996), Adrian Nemšovský (2000), Ondřej Petrjánoš (2003), Ondřej Skalický (1996). Záložníci: Tomáš Hynek (1997), Josef Stránský (1997), Tomáš Sokol (2000), Vojtěch Špatenka (2000), Jan Souček (1989), Jakub Šafránek (2003), Adam Leníček (2003). Útočníci: Paata Tchanturia (1994), Radek Tichý (1992), Martin Tulach (1991), Tomáš Pinkava (2000), Jan Pavlásek (1999).

Realizační tým – trenér: Evžen Kopecký. Asistent: Pavel Novotný. Trenér brankářů: Jakub Krátký. Vedoucí mužstva: Jiří Jelínek. Lékař: Jan Holomek.

Změny v kádru – odchody: Onije (Vlašim), Anih (Příbram), Chleboun (konec činnosti), Hapal (Považská Bystrica), Grygar (Olomouc), Lněnička (Vysoké Mýto), Koukola, Šmíd (oba Pardubice), Vošlajer (Hradec Králové), Vácha (Chrudim), Falta (přerušení činnosti), Mayer (Hlinsko). Příchody: Jech (Zbuzany), Mikor (Chrudim), Stránský (Vysoké Mýto), Nemšovský (Pardubice), Tulach (Kutná Hora), Tchanturia (Zestafoni/Gruzie), Sokol (Hradec Králové), Hubálek (Libchavy), Šafránek, Petrjánoš, Leníček (z dorostu), Pavlásek (z B mužstva), Hynek (USC Schweigers).

SK VYSOKÉ MÝTO

(loňská sezona – 2. místo)

Soupiska – brankáři: Vojtěch Černík (1988), Erik Zavřel (1994), Petr Spálenka (2003). Obránci: Michal Žák (1990), Jaroslav Hlavsa (1996), Lukáš Trnka (1996), David Fišer (1994), Tomáš Lněnička (1999), Jan Dvořák (1992), Vratislav Valášek (1993). Záložníci: Vojtěch Habrman (1997), Adam Velinský (2002), Matěj Javůrek (2001), Nicolas Šumský (1993), Pavel Tomášek (1992), Filip Wimmer (1996), David Ráliš (2002), Martin Ráliš (1995), Kryštof Kabrhel (2003), Jakub Mokrejš (1999), Daniel Krotil (2001). Útočníci: Vítězslav Hrubý (1994), Dmytro Haladei (1999), Adam Kopřiva (1994).

Realizační tým – trenér: Martin Pulpit. Asistent: Marián Hock. Trenér brankářů: Luděk Novotný. Kondiční trenér: Petr Chaloupka.

Změny v kádru – odchody: Stránský (Ústí nad Orlicí), Ujec (Vysoká nad Labem), Dostálek (Chrudim), Rezek (České Meziříčí). Příchody: D. Ráliš, M. Ráliš (oba Dvůr Králové), Lněnička (Ústí nad Orlicí), Krotil (Slavia HK), Spálenka, Kabrhel (z dorostu), Mokrejš (Letohrad).

FK LETOHRAD

(loňská sezona – 7. místo)

Soupiska – brankáři: Štěpán Martinovský (1992), Ondřej Volšík (1989). Obránci: René Macek (1993), Ondřej Kail (1988), Petr Štěpán (1994), Martin Faltejsek (2002), František Šplíchal (2001), Filip Krejčí (1993), Adam Nágl (1992), Jakub Jiřánek (2001). Záložníci: Michal Filip (1999), Jan Hiller (1998), Boris Markarjanc (1999), Jiří Kadlec (2002), Dominik Chládek (1999), Martin Lorenc (1992), Martin Švercl (1997), Daniel Veselý (2001), Aleš Zbudil (1996). Útočníci: Tomáš Kabourek (1994), Patrik Hýbl (2002), Šimon Klímek (2002), Filip Faltus (2001).

Realizační tým – trenér: Aleš Majvald. Asistenti: David Jandejsek a František Zeman. Kondiční trenér: Martin Fišer. Vedoucí mužstva: Martin Strasmeier. Lékař: Jan Skotálek. Masér: Lukáš Krejčí..

Změny v kádru – odchody: Kyllar (Jablonné nad Orlicí), Počtýnský (Rychnov nad Kněžnou), Mokrejš (Vysoké Mýto). Příchody: Klímek (Rohovládova Bělá), Hýbl (Svitavy), Jiřánek (Česká Třebová).

FC HLINSKO

(loňská sezona – 11. místo)

Soupiska – brankáři: Daniel Horák (2004), Michal Pilný (2002), Adrian Doležal (2000). Obránci: Adam Rambousek (1999), David Zub (1999), Lukáš Zelenka (1997), Filip Křivka (1993), Jakub Nevole (1993), David Holec (1991). Záložníci: Václav Pilný (2001), Denis Mayer (1996), Jan Portyš (1994), Tomáš Volf (1992), Štěpán Kejík (2003). Útočníci: Michal Bečička (2004), Vojtěch Klika (1999), Milan Simon Křižák (2000), Martin Hlouš (1987), Colet Kapanga (2000), Ladislav Severa (1992).

Realizační tým – trenér: Martin Slavík. Asistent a vedoucí mužstva: Jan Bříza. Trenér brankářů: Leoš Škorpík.

Změny v kádru – odchody: Vašek (Vrchovina), T. Formáček a D. Formáček (oba Rakousko), Cach (Skuteč), Koutný (Proseč). Příchody: Mayer (Ústí nad Orlicí), Pilný (Kutná Hora), Severa (Litomyšl), Kejík (z dorostu), Doležal (Jihlava), Křižák (Karviná), Kapanga (FC Paříž).

MFK CHRUDIM

(loňská sezona – postup z KP)

Soupiska – brankáři: Ondřej Kopecký (2002), Lukáš Mrázek (1991), Jiří Janda (1996). Obránci: Matěj Zikmunda (1999), Petr Drahoš (1993), Vojtěch Holeček (2001), Michal Šindelář (2001), Matyáš Petržíla (2000), Martin Hruška (2002), Jakub Hybeš (2002), Matěj Češka (2003). Záložníci: Daniel Žalud (1994), David Zrůst (1995), David Vácha (2000), David Kopecký ml. (2001), Miroslav Brychnáč (2001), Marek Holub (2001), Dominik Mrázek (2002), Roman Musílek (2003), Tomáš Dostálek (1988). Útočníci: Tomáš Linhart (1998), Michal Zvolánek (2002), Patrik Tlapák (1997), Jiří Kozák (2003), Martin Havránek (1993).

Realizační tým – trenér: Miroslav Teplý. Asistenti: Josef Širůček a Jiří Hlavatý. Trenér brankářů: Jan Hort. Vedoucí mužstva: Josef Mrkva.

Změny v kádru – odchody: Drahoš, L. Mrázek (z A týmu), Dostálek, Vácha, Zvolánek (návrat z hostování), Češka, Musílek, Kozák (z dorostu). Odchody: Fikejz (Choceň), D. Kopecký st. (studium v zahraničí), Vaníček (Rozhovice), F. Holeček (konec činnosti), Nykodým (Čáslav).