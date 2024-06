/DIVIZE/ Ani jeden z dvojice zástupců chrudimského okresu v divizi nedokázal v závěrečném kole zvítězit, i přesto u nich byla nálada poměrně rozdílná. Zatímco béčko Chrudimi je s konečnou šestou příčkou v tabulce spokojeno, Hlinečtí si s dvanáctou pozicí a záchranou až v předposledním kole příliš netykají. Hlinsko se rozloučilo s mistrovským ročníkem remízou na půdě sestupujících Spojů, Chrudimští nedotáhli do úspěšného konce slibně rozehrané krajské derby proti Vysokému Mýtu.

Fotbalová divize. | Foto: Deník/Radek Halva

Spoje Praha - Hlinsko 2:2

Martin Šejvl, hrající asistent trenéra FC Hlinsko: Na nepříliš kvalitním terénu a s jistě sestupujcím týmem jsme nepodali oslnivý výkon. Sestava se trochu proměnila a nám chyběly přesnost i důraz. Přesto jsme si vytvořili šance po ztrátách soupeře, ale až několikátou z nich a ještě po dvou nastřelených tyčkách proměnil Mayer. Ke konci poločasu jsme pustili protivníka do šance, kterou hned dokázal proměnit. V druhé půli bylo k vidění více možností na obou stranách, my jsme se znovu dostali do vedení, ale zbytečně v závěru po nedůrazu před vápnem a přesné střele soupeře podruhé inkasovali. Zápas skončil remízou a nepovedenou sezonu jsme zakončili na dvanáctém místě.

Dokázali to! Ústečtí fotbalisté zdolali Turnov a stali se divizními šampióny

Chrudim B - Vysoké Mýto 1:2

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim: V posledním utkání sezony jsme chtěli herně i výsledkově obstát. Herně to byl z naší strany slušný první poločas, kdy jsme Tomem Dostálkem šli ve 25. minutě do vedení. Po změně stran však náš výkon začal uvadat, vázla nám primárně organizace hry na polovině hostů, a proto nás soupeř začal výrazněji přehrávat, což vyvrcholilo tím, že překlopil utkání na svou stranu, zatímco my bohužel dvě šance Michalem Zvolánkem neproměnili. S celkový šestým místem, získanými 45 body a herním progresem nicméně panuje v našem klubu spokojenost.