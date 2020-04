Cíl se nemění! Fotbalisté Vysokého Mýta měli poprvé v historii nakročeno do třetí nejvyšší soutěže. V rozletu je zastavila koronavirová pandemie. Jejich předseda Miroslav Trnka ale svůj sen nevzdává. Pokud se nepřihlásí všechny týmy do příštího ročníku a pokud to dovolí ekonomická situace v klubu, tak chce do města ČFL!

Jak jste v SK Vysoké Mýto přijali rozhodnutí Výkonného výboru FAČR o předčasném konci sezony?

Vzhledem k současné situaci v České republice i pokročilému fotbalovému času jarní části sezony, kdy v týmy v soutěžích od ČFL dolů nejsou schopny hrát systémem středa - neděle, se dalo toto rozhodnutí předpokládat. Beru to jako správné rozhodnutí. Na regionální úrovni totiž není v silách lidí hrát dvakrát týdně. Navíc při pracovním nasazení, které nás všechny čeká i mimo fotbal.

Nosil jste v hlavě případné jiné řešení?

Jiné řešení bylo možné, kdyby se soutěže mohly rozehrát v dohledné době. Věřím, že při této variantě mělo vedení FAČR pevně stanovený termín. Jenže při současném stavu to asi nebylo reálné. Posouvá se nám čas společného fungování ve společnosti, shromažďování na veřejnosti, nejsou otevřeny sportoviště, atd. Zdraví všech je na prvním místě.

Co vás jako předsedu klubu teď čeká jako první?

Mravenčí práce. V nejbližších dnech, týdnech musíme prověřit všechny dotační tituly a jak na tom budou naši partneři, kteří nás podporovali. Musíme řešit i výši členských příspěvků, protože se nějakým způsobem dlouho nefungovalo. Uskuteční se debata s trenéry, hráči, ale i rodiči, kteří mají děti v našich mládežnických týmech.

Jak zasáhla koronavirová krize váš klub finančně?

V tuto chvíli nedokážu odhadnout, jak nás to postihne. Jisté je, že nějaký dopad na nás to bude mít. Nicméně věřím tomu, že s námi všichni partneři, byť v utlumeném režimu zůstanou. Budeme se ve vedení snažit, aby neměla zásadní vliv na chod klubu.

Vysoké Mýto končí sezonu na prvním místě. Uvažovali jste o postupu?

Prioritou bylo hrát o postup. Poprvé v historii získat pro Mýto třetí ligu. Vedli jsme od prvního kola divizi C a chtěli jsme si ČFL vybojovat na hřišti. Měli jsme do ní nakročeno, ovšem nová situace nám to pravděpodobně nedovolí. Pokud nebudou postupy a sestupy, tak budeme ze všech týmů v naší skupině nejvíce postiženi. Chtěli jsme jarní část sezony odehrát.

Existuje ale varianta, že se do ČFL dostanete jinou cestou. Co říct na její konto?

To ano. Je to, ale takové o nás bez nás. Až to podmínky dovolí, začneme se normálně připravovat na další sezonu a budeme čekat. Musíme se totiž spoléhat na to, jestli se do příštího ročníku přihlásí všechny týmy… Pokud dostaneme třetiligovou nabídku, budeme zvažovat všechny okolnosti. Opakuji, chtěli jsme si ji vybojovat na hřišti. Pokusíme se vytvořit konkurence schopné mužstvo, které by vyšší soutěž případně zvládlo. Ocitli jsme se v nové situaci a bude záležet na mnoha aspektech. Během následujících měsíců budeme prověřovat, jak jsme na tom ekonomicky. Jestli budeme schopni zkvalitnit tým, což vyšší soutěž vyžaduje.

Vše špatné je pro něco dobré. Otevírá se větší prostor pro jednání se sponzory?

Ano. Je teprve duben. I když je pravda, že už takto časně z jara jednáme s partnery o pomoci na další sezonu. Zjišťujeme kolik dostaneme peněz z různých dotací, ať už Můj klub, město, kraj. To jsou příspěvky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu.

Stěžejní asi je v jaké sféře se pohybují vaši partneři.

V našem portfoliu jsou různorodé firmy. I když některé úplně nevypadly z normálního provozu, musely nějakým způsobem svoji činnost tlumit. Musíme si uvědomit ještě jednu věc.

Povídejte.

Jak jsem už naznačil, nejsme klub, kde má své místo jen tým mužů. Velký důraz klademe na mládež, hrajeme žákovskou ligu v kategoriích U12-U15. Nastává doba, kdy budeme dávat dohromady nový rozpočet celého klubu.

Zdá se, že se pomalu uvolňují opatření. Plánujete nějaké přátelské zápasy?

Všichni se už těšíme, až se alespoň obnoví tréninkový proces ve všech kategoriích. Bude snaha odehrát přátelská utkání či miniturnaje.

ČFL? Náchod nemá jasno



Skvěle rozjetou sezonu měli v divizi C fotbalisté Náchoda. Těm před ukončením amatérských soutěží patřilo druhé místo v tabulce za Vysokým Mýtem. Cesta k titulu a případnému postupu byla sice ještě daleko, ale rozhodnutí svazu o anulování výsledků každopádně mrzí. „Měli jsme rozdělanou práci, ve které se nám dařilo. Teď budeme začínat od začátku. Škoda, že se to nedá dohrát na podzim,“ uvedl člen výboru a trenér divizního mužstva Ondřej Nejman. A co kdyby se naskytla možnost postupu do ČFL? „V tuto chvíli nedokážu říct, jestli bychom případný postup brali. Uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ doplnil Neumann.