Martin Slavík (trenér Hlinska): „Před posledním zápasem jsme řešili věci, které si nikdo nepřeje. V týdnu se nám na sádru zranili oba dva brankáři a kapacitně jsme si nedokázali pomoct jinak, než že jsme museli vytipovat někoho z hráčů z pole. Bolela nás z toho hlava, ale vyšlo to zajímavě. Hráč, co před týdnem dával gól a nastoupil do branky a osvědčil se. Jako Honza Koller proti Bayernu Mnichov (směje se). V zápas se nám podařilo vstřelit dvě rychlé branky během minuty a ráz utkání byl tím stanovený. O poločase jsme vedení navýšili a šli do kabin za stavu 3:0. Říkali jsme si, že není nic rozhodnuté, domácí hrozili rychlými brejky, museli jsme hlídat především Kabourka, který soupeři pravidelně střílí branky. Domácí měli ve druhém poločase navrch, podařilo se jim vstřelit kontaktní gól a následně otevřeli hru, aby se ještě pokusili s výsledkem něco udělat. Jako klíčový zákrok bych viděl obětavost našeho útočníka, který zablokoval střelu z prostoru penalty a my následně brejkem odskočili znovu na rozdíl tří gólů. Přezimujeme na druhé pozici se ztrátou tří bodů na lídra z Liberce, čehož si neskutečně vážíme, ale nemůžeme jinak než mít maximální ambice a přes zimu se připravit na to, že chceme hrát o nejvyšší příčky. Shodli jsme se s hráči a vedením, že se zkusíme porvat o první místo, i když víme, že bude neskutečně těžké, ale ani této myšlence se rozhodně nebráníme.“

Chrudim B – Náchod 2:0

Miroslav Teplý (trenér MFK Chrudim B): „Každý věděl o co se v posledním kole hraje, kde se Náchod nachází, jakým stylem hraje a že v posledních kolech získal body s favority soutěže. Zkrátka jsme se chtěli nějakým způsobem prezentovat a musím konstatovat, že až na malý výpadek po naší vedoucí brance, kdy jsme pustili hosty do šance a Janda dokonce zneškodnil pokutový kop, jsme měli utkání jasně pod kontrolou a ve své režii. Už v úvodu měl dvě obrovské šance Zvolánek, ale chyběl patřičný důraz v koncovce. Dobrou možnost měl i Sedlák, ale do poločasu se nám branku vstřelit nepodařilo. Po změně stran jsme ještě více „přitlačili“ a Náchod vykopával míč z brankové čáry a nebo možná za ní, ale přešli jsme to a makali dál. V 50 minutě vybojoval míč Zvolánek, Bauer vysunul Váchu a jeho zpětnou přihrávku umístil za Baláže Sedlák. Náchodský brankář následně svůj tým skvělými zákroky podržel, ale tečovaný míč zdí po střele Sedláka vytěsnit nedokázal. V závěru jsme měli ještě dostatek možností a mohli jsme Náchod na cestu „vyprovodit“ větším rozdílem, ale výhru 2:0 samozřejmě bez nadsázky bereme a moc si jí vážíme. Kluci zahráli opravdu dobře a při věku naší sestavy se dá říci, že po většinu i zkušeně. Znamená to, že máme devatenáct bodů a před sebou klid na těžkou práci v zimní přípravě.“

GLOSA Petra Dejnožky a Tomáše Macha: Jak vypadala podzimní část fotbalových soutěží na Chrudimsku?

Vždy velmi silné složení céčkové divizní skupiny má v letošní sezoně hned dva zástupce z Chrudimska. A nevedli si vůbec zle, byť jsou jejich výsledky poměrně rozdílné. Ale to zároveň platí i o ambicích. Druhé místo Hlinska? Zprvu zdánlivě nenápadné mužstvo vlétlo do soutěže skvěle, po třech výhrách však přišel útlum. Do role favorita se Hlinečtí vyprofilovali až v průběhu podzimu. Nebyl zde jeden lídr, který by statisticky zastínil všechny ostatní, klíčem byly týmové výkony, gól mohl vstřelit prakticky kdokoliv. Skvělý podzimní úspěch je v samotném klubu brán s pokorou, pomyslný červíček vzadu ale hryže. A pořádně. Přece jen ztráta na vedoucí rezervu Liberce je jen tři body. A na historický úspěch v podobě postupu ještě o soutěž se po 38 letech pořádně sbíhají sliny. Zcela jiným příběhem, byť ne smutnějším, je rezervní mužstvo druholigové Chrudimi. Celek pod taktovkou trenéra Miroslava Teplého po postupu do divize již několikrát pokukoval, po jarní jízdě má za sebou důstojný nováčkovský podzim. Jedenácté místo se sedmibodovým náskokem na záchranu je, i díky výhře v posledním zápase, uspokojivé, realita mohla být ale ještě růžovější. Góly v nastavení, obraty ve skóre a hlavně vyloučení. Chrudim B na podzim posbírala hrozivých pět červených karet. Při sžívání s novou soutěží je hra v oslabení tím nejméně smysluplným řešením. Nebýt toho, počet nahraných bodů se rozhodně nemusel zastavit na čísle 19. Pokud přes zimu zapracují v Chrudimi na disciplíně, záchrana nebude problémem.Pojďme se však podívat také na krajské soutěže, kde se zástupcům Chrudimska poměrně dařilo. Nejprve ke krajskému přeboru. V něm se v klidném středu tabulky drží Heřmanův Městec, který již stabilně v této soutěži působí. Během podzimní části tento tým nasbíral pět vítězství, tři remízy a sedm proher. Pokud budou i nadále pokračovat ve vyrovnaných výkonech, tak svěřenci trenéra Tesaře nemusí na záchranu pomýšlet. To v Třemošnici by potřebovali zabrat. V tabulce se nachází na jedenáctém místě, byť s náskokem čtyř bodů na sestupové příčky. Uvidíme zda oba celky přes zimu posílí a udrží si jejich pozice. V loňském ročníku se do I. A třídy poprvé podívali fotbalisté Skutče a Prosetína. Oba tyto celky se drží stabilně v horní polovině tabulky a rozhodně nemusí pomýšlet na záchranářské boje. To se spíše týká Luže, která se poroučela z krajského přeboru a taktéž v letošním ročníku budou mít co dělat. V I. B třídě to poměrně dlouhou dobu vypadalo, že Slatiňany budou aspirovat na krále podzimní části. Přetahovaly se o první příčku s Opatovicemi, ale po zbytečné prohře na hřišti Rváčova se tento „sen“ nestal skutečností. Uvidíme zda v jarní části se tento celek porve o vysněný postup…