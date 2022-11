Upřímně, ideálně to vůbec nevyšlo. Žádný hráč není spokojen, když jde do zápasu jako náhradník. Ale samozřejmě, jsem za tři góly rád.

Můžete nám přiblížit, jak se vyvíjela vaše kariéra? Jak jste se dostal z Liberce až do Hlinska?

Tak v první řadě jsem odchovanec TJ Svitavy, kde jsem působil do svých dvanácti let, potom jsem přestoupil do FC Hradec Králové a v osmnácti letech jsem přestoupil do FC Slovan Liberec. Kde jsem strávil tři roky a z osobních důvodů, jsem se domluvil na ukončení profesionální smlouvy a vrátil se domů. A přes spoluhráče Patrika Nemšovského, se kterým jsem hrál jak ve Svitavách, tak v Hradci Králové, jsem se dostal dostal do Hlinska.

Liberec je zatím suverénní

Na kontě máte dokonce 17 druholigových startů za Vyšehrad a jednu branku. Jak vzpomínáte na toto období?

Moc dobře na něj nevzpomínám, nebyl to úplně šťastný krok. Asi jsem v té době měl být trpělivější a zůstat v Liberci, kde jsem byl členem širšího ligového kádru pod trenérem Pavlem Hoftychem, pod kterým jsem nastoupil do tří ligových zápasů a vstřelil gól Slavii Praha.

Jste stále velmi mladý, myslíte ještě na návrat do vyšších fotbalových pater?

V tomto okamžiku ne. Vrcholový fotbal je neskutečná džungle, kde často nerozhodují jen výkony.

Jste na čele právě hned za libereckým béčkem, podzimní vzájemné střetnutí pro vás muselo být pikantní, že? Ještě v loni jste hrál pod Ještědem ČFL.

Pikantní to pro mě moc nebylo, jsem taková povaha, beru každý zápas stejně. Navíc jsem hrál po nemoci, takže jsem ani nic nepředvedl.

Jak jste v Hlinsku spokojeni s druhým místem?

Nejsme, chceme postoupit, ale Liberec zatím prochází sezónou suverénně.

A co vaše osobní výkony? Zatím jste na podzim nasbíral šest vstřelených branek…

Dá se říct, že jsem dva roky nehrál fotbal. Takže je stále co zlepšovat.

A co na jaře? Bude to velká stíhací jízda za prvním Libercem?

Těžko říct, Liberec se do téměř každého zápasu, posiluje o hráče z A týmu. Bude to těžké.