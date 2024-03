Slavia Hradec Králové - FC Hlinsko 0:0

Martin Šejvl (hrající asistent trenéra Hlinska): „Na umělé trávě se odehrál bojovný divizní zápas, do kterého jsme dobře vstoupili, poté se hra přelévala. Oba týmy si vytvořili asi dvě gólové šance, ale bohužel zůstali neproměnné. Nás nejvíce mrzí zahození penalty v druhé půli, ale i tak bod bereme a tímto týmovým výkonem se chceme prezentovat i nadále a přidat góly.“

Na domácích fotbalistech byla od začátku vidět velká chuť uspět. A také měli první obrovskou šanci, jenže Chábera, který šel sám na gólmana, poslal svůj pokus vedle. Podobně dopadly i střely Peterky a Turyny. A hosté trestali. Čáslavská obrana nechala na holičkách gólmana Vyhnánka, jenž sice dělal, co mohl, ale na třetí dorážku Zvolánka už stačit nemohl.

Ve druhém poločase žila naděje domácích do 89. minuty, kdy hosté přidali druhý gól do rozhozené obrany. To už se Čáslav tlačila hodně dopředu. Do to doby měla snad jedinou vážnější příležitost po rohovém kopu. Nastavení přineslo ještě dvě trefy. Nejprve hosté přidali třetí branku, skóre uzavřel domácí Hejný. Čáslavští tak do jarních odvet nevstoupili šťastně.

Čáslav - MFK Chrudim B 1:3

Jan Zvolánek (trenér Chrudimi B): „ První jarní kolo jsme na půdě silného soupeře zvládli. Byli jsme produktivnější, fotbalově lepším týmem a proto si myslím, že naše vítězství je zcela zasloužené."