První poločas soutěže jsme zvládli, hodnotí podzim v divizi trenér Chrudimi B

Skvělý podzim a ambice ještě pozici vylepšit. S tím vstoupí fotbalisté divizní Chrudimi do jarní části Divize C. Rezerva druholigového celku se pod novým trenérem Janem Zvolánkem dočkala úspěšného sedmého místa a ráda by na úspěšný podzim navázala i v jarní části, kdy bude bojovat o historicky nejlepší umístění.

ilustrační foto | Foto: Radek Bis

Divize C se v březnu již znovu rozjede a na ostrý start této soutěže čekají i dva týmy z Chrudimska. Podzimní část rozhodla o tom, že Chrudim B bude bojovat o vylepšení svého umístění z loňské sezony, ve které skončila na pěkném sedmém místě. Také Hlinsko bude chtít zabrat a ukázat, že má na lepší umístění, než ho provazí po podzimu. Start soutěže je naplánován na 9. března, kdy Hlinsko zajíždí na půdu Slavie Hradce Králové a Chrudim se druhý den přesouvá k zápasu do Čáslavi. Chrudimská rezerva si po podzimu vybojovala sedmou příčku a svým fotbalem bavila nejednoho fanouška. Tým před sezonou přebral nový trenér Jan Zvolánek, který se ke kádru přemístil z juniorky. Kádr postavený kolem zkušeného exligisty Tomáše Dostálka dokázal v první části soutěže vybojovat dvaadvacet bodů za šest výher, čtyři remízy a pět proher. Za zmínku rozhodně stojí pozitivní skóre, které po polovině ročníku je na číslech 25:22. Nejlepším střelcem je zatím se sedmi góly Michal Zvolánek, který si díky své střelecké potenci vysloužil i místo v přípravě s hlavním týmem Chrudimi. A jak zatím probíhá příprava? "Na zimní přípravu jsme se společně sešli v pondělí 8. ledna, ale chlapci a chlapi začali polykat tréninkové dávky po vánočních svátcích individuální kondiční přípravou. Do tréninkové procesu jsme zařadili talentované dorostence z našeho úspěšného ročníku U19. Určité změny v kádru jistě proběhnou. V týmu zůstanou jen hráči, kteří budou chtít na sobě tvrdě pracovat a "prát" se o místo v sestavě," vzkazuje svým svěřencům trenér Jan Zvolánek a přidává i hodnocení k podzimní části: Valná hromada OFS: hodnocení, novinky a problémy okresního fotbalu "Se 7. místem a ziskem 22 bodů panuje spokojenost. Na začátku sezony jsem říkal, že bychom se chtěli pohybovat v klidných vodách tabulky, vyhnout se záchranářským starostem a to se nám po odehraném "poločase" této sezony zatím plní. Vyšel nám skvěle úvod, kdy jsme hned po prvních 4 kolech brali 10 bodů. Poté jsme začali body lacině ztrácet, ale také naštěstí sbírat. Někde jsme mohli a měli bodovat naplno, někde jsme zase body pro mnohé překvapivě získali." A co divizní Chrudim ještě čeká v následujících dnech? "Čeká nás celkem 7 přátelských utkání, ze kterých se postupně bude krystalizovat sestava do prvních mistrovských utkání," dodává hlavní trenér.

