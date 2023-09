V loňské sezoně přestoupil do divizního Hlinska, letos se stal hrajícím asistentem trenéra Řezníčka a kapitánem týmu. Řeč je o Martinu Šejvlovi, který vnímá dosavadní problémy hlineckých fotbalistů především v produktivitě. V rozhovoru se ohlíží jak za současným stavem týmu, tak i příchodem Jana Jeřábka.

Martin Šejvl při zápase s Čáslaví. | Foto: fkcaslav.cz

Martine, Hlinsko zapsalo první výhru až nyní, byť to třeba výkonnostně nebylo tak špatné. Jak důležitá je pro psychiku hráčů?

Každá výhra je důležitá, navíc v našem případě. V létě nám vyšla příprava i pohárové utkání, ale vstup do divize výsledkově ne.

V čem byl rozdíl oproti předchozím pěti zápasům, kdy se vám bodovat nepodařilo? Především dobrá koncovka?

Především jsme v zápase dali první gól a celkově neprohrávali a jak říkáš, byli jsme produktivnější než v předešlých zápasech. Vlastně poprvé jsme dali víc než jeden gól.

A jaká je změna oproti loňské sezoně? To jste se drželi na čele a nebýt velkého množství zranění, kdo ví, jak by to dopadlo..

Celkově je změna v trenérské složení i hráčském. Ale ambice se nemění.

Vypadá to, že letos to bude v divizi velký boj. S jakými cíli do něj Hlinsko vstupuje? Předpokládám, že není zájem o to hrát o záchranu..

Chceme hrát nahoře v tabulce.

Vy s kapitánskou páskou působíte jako prodloužená ruka trenéra? Došlo k nějaké výrazné herní změně po výměně koučů?

Já jsem především hrající asistent pro tuto sezónu, že jsem kapitán, je volbou kabiny. Výrazná změna ne, ale nějaké úpravy hry tam jsou.

Mužstvo před sezonou posílil Jan Jeřábek. Konzultoval rozhodnutí s vámi? Jak vnímáte jeho přínos na hřišti a v kabině?

Je to obrovská posila, přesun jsme konzultovali a jsem moc rád, že se takto rozhodl. Má velký přesah nejen v kabině, ale i na hřišti.

Nyní o víkendu vás čeká zápas ve Vysokém Mýtě. Opět nic jednoduchého, že?

V divizi není lehkého soupeře, natož v naší situaci. Mýto má kvalitní a zkušený tým, určitě nás čeká těžký duel, ale těšíme se na něj.