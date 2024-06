/DIVIZE/ Dobrý konec vzalo snažení fotbalistů Hlinska o divizní záchranu! Na výhru z minulého týdne v Letohradu navázali rovněž o víkendu na domácím pažitu proti Kosmonosům a protože jejich konkurence body ztrácela, mohou si před posledním kole říci, že mají klid. Kvalitní zápas odehrála velmi mladá chrudimská sestava v Benešově, odkud si odvezla cenné tři body a horší než šestá v této sezoně neskončí.

Fotbalisté FC Hlinsko. | Foto: Deník/Radek Halva

Úspěch Hlinska je dobrou zprávou nejen pro tamní fotbalisty a jejich fanoušky, ale současně prakticky pro celý Pardubický kraj, neboť na tom záležel počet sestupujících družstev ze všech dalších krajských a okresních soutěží. Platit tedy bude příznivější varianta při „pouhém“ sestupu Letohradu.

DIVIZE - skupina C:

Benešov - Chrudim B 1:2

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B: Vstup do utkání jsme nezachytili. Domácí nás výrazně přehrávali a měli i několik nebezpečných standardních situací. Po jedné takové jsme zaslouženě v 15. minutě inkasovali. S postupem času se začala hra vyrovnávat a po půlhodině hry jsme po ruce domácích dostali příležitost zahrávat pokutový kop, který David Bauer proměnili. Po vstřelené brance jsme získali na herním sebevědomí a naše hra měla velmi dobré parametry. Úvod druhého poločasu patřil opět domácím, ale jejich dvě velké šance jsme naštěstí přežili. Krátce po pauze jsme podnikli rychlý protiútok vedený Denisem Holubem, který průnikovou přihrávkou našel Matyáše Langa a po jeho přihrávce se na první tyči chladnokrevně prosadil Denis Čada. Po vedoucí brance jsme se více zaměřili na bránění a snažili se podnikat rychlé protiútoky do otevřené obrany Benešova. Nic nebezpečného se na hřišti neudálo a s věkovým průměrem 18,8 let jsme došli k velmi cennému a důležitému vítězství na půdě kvalitního soupeře. Na kluky jsme dnes po právu hrdí a tří bodů si nesmírně vážíme. Stínem je smolné zranění Míši Holého, kterého musela ze hřiště odvést RZS. Přejeme mu rychlé zotavení.

Hlinsko - Kosmonosy 4:1

Martin Šejvl, hrající asistent trenéra FC Hlinsko: Do utkání jsme vstoupili aktivně tak, jak jsme chtěli a hned nám pomohla první branka Tlustého v sedmé minutě. V zápase se nám dále dařilo a po krásné akci po levé straně skóroval Mayer. Po faulu na agilního Tlustého se trefil z penalty Jeřábek a ukončil tím poločas, který se nám v takto důležitém utkání snad ani nezdál. I v druhé půli jsme hráli aktivně, ale přišlo zbytečně vyloučení Opiny a od té doby jsme se bránili proto slušně hrajícímu soupeři. Do šance jsme ho ale nepouštěli. Hra se přiostřila a hosté korigovali skóre po standardce. Pak ale přišla krásná chvíle nejlepšího hráče na hřišti Tlustého, kdy z půlky hřiště přeloboval brankáře a dodal nám tím klid. Tím pádem přišla jistota záchrany soutěže pro příští ročník a nakonec můžeme být spokojeni.