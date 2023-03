„Věděli jsme co nás čeká, kvalitní soupeř, lídr tabulky a tým, který dokáže už od úvodu prezentovat svou hru a diktovat tempo. To se koneckonců potvrdilo a bylo jen otázkou, co na to naše poměrně ofenzivní sestava s víceméně nově složenou obranou. V prvních zhruba dvaceti minutách jsme byli v defenzivě aktivní, přesně tak jak jsme chtěli a i díky tomu jsme dokázali vstřelit první branku, kdy akci Látala zakončil přesně Firbacher. Bohužel dvě naše zbytečné ztráty znamenaly dva centry do našeho vápna a přesně toto Liberec umí a do půle tak otočil výsledek. Po změně stran přidali hosté třetí branku a v tuto chvíli to s námi nevypadalo nejlépe, ale po korekcich v sestavě jsme se znovu dostali do hry a po chybě hostujícího brankáře snížil dobře hrající Látal. Nechtěli jsme úplně otevřít hru, protože Liberec byl v poli a držení míče lepší a dopředu velmi nebezpečný, ale cítili jsme, že fyzicky na závěr utkání máme. To se v každém případě potvrdilo a vyyrovnat mohl Dostálek, který obešel po akci Brychnáče gólmana a jeho pokus zastavil na brankové čáře vracející se obránce. Stále jsme věřili, navíc soupeř začal chybovat a ztrácet svou tvář, čehož nakonec dokázal využít Bauer k vyrovnaní. Liberec byl lepší v držení míče i v kombinaci, ale my jsme měli srdce na správném místě až do konce a zaslouženě jsme získali s jasným lídrem soutěže velmi cenný bod,” chválil po utkání kouč Miroslav Teplý.

A spokojenost byla u sousedů v Hlinsku. Druhý tým tabulky již po cestě do Nového Bydžova věděl, že v případě výhry se přiblíží vedoucímu Liberci na jediný bod. A podle toho také do utkání nastoupil. Duel rozhodl prakticky během prvních deseti minut.

„Víme, jak důležitý je vstup do soutěže a jsme rádi, jak jsme ho zvládli. Ráz utkání určily rychlé branky v 5. a 8. minutě utkání, kdy nejprve Vašek Pilný dohrál situaci po nastřelené tyči Martinem Hloušem a pak se po rychlé akci křižnou střelou prosadil Lukáš Zelenka. Soupeř se pak oklepal a museli jsme řešit několik nebezpečných situací. Naštěstí se nám podařilo ve 25. minutě vstřelit třetí branku, kde si na první tyč naběhl na centr Denise Mayera Martin Hlouš a hlavou zvýšil již na 3:0. Do druhé půlky Bydžov nastoupil s tím, že už nemá co ztratit, museli jsme pořád být ostražití a hlídat rychle náběhy za obranu. Výsledek už zůstal ale stejný. Vážíme si udržené nuly a jsme rádi, že se po zdravotních problémech, které provázely celou zimní přípravu, dáváme postupně dohromady,” těší trenéra Martina Slavíka.



Chrudim B příští neděli hostí Dobrovici, Hlinsko přivítá na umělé trávě v Chrudimi sestupem ohrožený Dvůr Králové.