„Defenziva vychází ze hry celého týmu. Momentálně nás provázejí problémy se stoperským duem dvojicí. Takže už po několikáté jsme nastoupili v jiném složení. Všichni kluci ale hráli zodpovědně, čímž to nové dvojici vzadu hodně ulehčili. Prakticky jsme se v obraně nedopouštěli žádných chyb,“ konstatuje potěšeně Dvořák.

„Zápas se vyvíjel podle našich představ. Byli jsme aktivní a mohli rozhodnout daleko dříve. Soupeře, který je nebezpečný především v ofenzivě, jsme do šancí nepouštěli. Sehráli jsme jedno z těch lepších utkání v podzimní části. “ okomentoval duel s Libiší vysokomýtský trenér František Dvořák.

Vysoké Mýto si upevnilo první příčku v divizi C, když zdolal tým z Libiše nejdietnějším rozdílem. O výsledek se tak muselo strachovat až do závěrečného hvizdu.

Vysoké Mýto prochází podzimem v divizi C hlavou nejvýše... | Foto: Radek Bis

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.