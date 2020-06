Druhá sezona bývá pro nováčka ještě těžší než ta první. Tradující se pověsti Chrudim vyvrací ve všech směrech. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE drží pět kol před koncem soutěže osmou příčku, nyní ji čeká přímý boj o top sedm s Ústím nad Labem.

Trenér Jaroslav Veselý má možnost dovést Chrudim k historickému umístění. | Foto: Aleš Vladyka

Již několik kol slaví záchranu, tím ale chrudimská cesta druhou nejvyšší soutěží ani zdaleka nekončí. Proti Ústí se mohou Východočeši vsunout dokonce do elitní sedmičky. „Kdo dnes uspěje, bude mít do finiše výhodu. My už nyní plním nadplán, ale i tak jsme připraveni o sedmé místo zabojovat,“ velí trenér Jaroslav Veselý.