Sedmizápasová šňůra bez porážky je u konce, nad síly Chrudimi byla Karviná. Favorit to však neměl s východočeským celkem vůbec jednoduché, po gólu Petra Průchy musel po pauze utkání otáčet ve svůj prospěch. Rozhodla penalta v 79. minutě.

Chrudim sahala po další výhře, osudná se jí stala penalta. | Foto: Aleš Vladyka

Na půdě rozjeté Karviné nezačala Chrudim špatně, přesto se v prvních minutách musela spolehnout především na práci gólmana Flodera, jenž se ukázal v úvodní desetiminutovce po volném přímém kopu při zakončení Budínského. Ani Chrudimští ale nepůsobili na půdě favorita zakřiknutým dojmem a poprvé se směrem dopředu ukázali ve dvanácté minutě, kdy Jedličkovu hlavičku vyrazil pohotový Neumann.

Přesto se ale hosté dostali v prvním poločase do vedení. Po ztrátě Karviné ve středu hřiště poslal do vápna z pravé strany centr Jan Halász, hlavička Petra Průchy propadla domácímu brankáři do sítě a Chrudim k překvapení všech fanoušků na stadionu vedla 1:0!

Po přestávce však zkušená Karviná toužící po návratu do nejvyšší soutěže skóre otočila ve svůj prospěch. Vyrovnání přišlo v 54. minutě, kdy míč přistál v pokutovém území na hlavě nestřeženého Rajmunda Mikuše, jenž pohotovým zakončením poprvé v zápase prostřelil Flodera. Chrudimští i nadále hráli v Karviné velmi dobrou partii, štěstí při nich stálo dvacet minut před koncem, kdy po hlavičce Akinyemiho zaduněla za brankářem Chrudimi tyčka.

Karvinští nakonec dokázali skóre otočit ve svůj prospěch. O osudu duelu nakonec rozhodl pokutový kop za odpískanou ruku, který s jistotou deset minut před koncem proměnil Jaroslav Málek. Chrudim tak v Karviné prohrála 1:2 a ukončila tím svoji dlouhou sedmizápasovou sérii bez porážky. Znovu nastartovat ji může v sobotu doma proti Třinci.

MFK Karviná - MFK Chrudim 2:1

Fakta - branky: 54. Mikuš, 79. Málek (pen.) – 38. Průcha. Rozhodčí: Adámková – Ratajová, Hurych. ŽK: 1:3. Diváci:. Poločas: 0:1.

Karviná: Neuman – Boháč, Soukeník (55. Antovski), Rezek (46. Memić), Málek (80. Bartl), Žídek, Bederka, Mikuš, Boateng (46. Akinyemi), Krčík, Budínský.

Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Míka, Svoboda (69. Kodýdek) - Řezníček - Záviška (87. Firbacher), Skwarczek, Průcha (83. Sotorník), Kesner - Jedlička (69. Látal).